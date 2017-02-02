Film-San Vakfı’ndan zirve

İSTANBUL - Film Sanayii ve Tüm Sanatçıları Güçlendirme Vakfı (FİLM-SAN VAKFI), 42 Yıl önce 1975 yılında, bir ülkenin en büyük gelişim sermayesi olan sanatçıların sosyal ve çalışma haklarını korumak amacıyla dönemin Oyuncuları, Ses Sanatçıları, İş adamları vb. dalında en önemli isimler tarafından kurulmuş bir vakıftır. FİLM-SAN Vakfı olarak; Kültür-Sanat alanında çok önemli bir ekonomik katma değer ve büyüklüğe sahip film endüstrisinde özlük hakları ve çalışma koşullarının iyileştirilmesine yönelik politika önerilerinin geliştirilmesi katkı sağlamak amacıyla, alandaki uzmanlar ile Türkiye’nin her yerinden 80 genç sanatçının bir araya geleceği 5-12 Şubat 2017 tarihleri arasında İstanbul’da bir zirve organize edecektir.

AB Bakanlığı AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Erasmus+ Programı kapsamında desteklenen “GENÇ SANATÇILARIN KÜLTÜR SANAT ALANINDAKİ İSTİHDAM POLİTİKALARINA BAKIŞ AÇISI ZİRVESİ” sonunda film endüstrisindeki istihdam politikaları başta olmak üzere yaşanan sorunlara yönelik ilgili aktörlerce dile getirilen sorunlar ve önerilerin yer aldığı bir rapor hazırlanacaktır.

5-12 Şubat tarihlerinde film sektöründen gelişiminde öncü olan isimlerden Film-San Vakfı Yönetim Kurulu ; Engin Çağlar, Anta Toros, Devlet Devrim, Ayşe Mine, Meral Konrat, Neşe Aksoy, Nermin Denizci, Kıvanç Terzioğlu; İstanbul Kültür ve Turizm İl Müdürü Sayın Nedret Apaydın, Beyoğlu Belediye Başkanı Sayın Ahmet Misbah Demircan, Oyuncu Sayın Ediz Hun, Lale Film'in sahibi Sayın Necip Sarıcı, Antalya Film Festivali Genel Koordinatörü ve Yapımcı Sayın Elif Dağdeviren, Oyuncu Sayın Nursel Köse, Oyuncu Sayın Haydar Şişman, Oyuncu Sayın Bennu Yıldırımlar, Oyuncu Sayın Nedim Saban, Yönetmen Sayın Hilal Saral, Yönetmen Sayın Osman Sınav,Yönetmen Sayın Biket İlhan, Yönetmen Sayın Mustafa Kara, Meslek Birliklerinden İstanbul Barosu Avukatlarından Sayın Av.Burhan Gün, Fiyab Genel Sekreteri Sayın Ahmet Edebali, Setem Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetmen Mehmet Güleryüz, Senarist Sayın Kerem Deren, Senarist Sayın Gülin Tokat katılım gösterecek ve sorunlara dair kendi deneyimlerini, görüşlerini dile getireceklerdir. Bununla birlikte son 3 gün genç sanatçılar sektör temsilcilerinden edindikleri bilgileri atölye çalışmaları ışığında kültür sanat alanındaki istihdam düzenlemelerine yönelik politika önerilerini bir deklarasyon hazırlayarak kamuoyu ile paylaşacaktır.

Son yıllarda hızla büyüyen film sektöründe ki sorunların çözümüne yönelik farklı fikir ve önerilerin dile getirilmesi için bir ortam yaratılmak istenen projemizin organizasyonu BVG Proje Ajansı tarafından yürütülecek olup; organizasyon içeriğinde ayni katkıları için Beyoğlu Belediyesi, Yeni Nesil Gelişim Derneği, Filmarası Dergisi, Gramafon, İstanbul Özel Şafak Hastanesi, Avrupa Göz Hastanesi, Ruck&Maul, Narissa Organizasyon, Keke Çantacılık Agarofanopelle kurumları da desteklerini esirgememiştir.

Proje Hakkında İletişim İçin: Kıvanç Terzioğlu

Mail: kivancterzioglu@gmail.com

Yer : Beyoğlu Gençlik Merkezi

Şişhane-Tünel/Beyoğlu İstanbul