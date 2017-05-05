Festivalin perdesi 'IV. Murat' ile açılacak

Antalya Devlet Tiyatrosunun ev sahipliğinde, 17-27 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek Antalya Uluslararası Tiyatro Festivali, Türkiye'nin tarihi, sanatsal dokusunu uluslararası bir platformda paylaşmayı hedefliyor. Festivalin açılışı, Ankara Devlet Tiyatrosu tarafından sahnelenen "IV. Murat" adlı tiyatro oyunuyla 17 Mayıs Çarşamba günü saat 20.00'de Haşim İşcan Kültür Merkezi Büyük Salon'da gerçekleştirilecek. Festivale Rusya, Romanya ve Makedonya'dan 3 ve Türkiye'den 5 grup katılacak.

Festivale bu yıl yurt dışından katılacak gruplar Shakespeare'in ölümsüz eserlerinden oluşan bir seçkiyi sanatseverlerin beğenisine sunacak. Rusya'dan Altay Devlet Müzikal Komedi Tiyatrosu "Romeo ve Juliet"i, Romanya'dan Tony Bulandra Tiyatrosu "Othello"yu ve Makedonya'dan Üsküp Arnavut Tiyatrosu "Macbeth"i sahneleyecek.

Devlet Tiyatrolarının 7 oyunla katılacağı festivalde, Ankara Devlet Tiyatrosu "IV. Murat", "Grönhölm Metodu" ve "Ya Devlet Başa Ya Kuzgun Leşe"yi, Adana Devlet Tiyatrosu "Muammer Muammer"i, Sivas Devlet Tiyatrosu "Lysistrata"yı, Erzurum Devlet Tiyatrosu "Kapan"ı ve Konya Devlet Tiyatrosu "Fermanlı Deli Hazretleri"ni tiyatroseverlerle buluşturacak.

Festival kapsamında Rusya'dan Konstantin Aleksandrovich Yakovlev "Farklı Olma Sanatı", Türkiye'den Ali Meriç "Karagöz Yapımı ve Oynatımı", Hakan Dündar "Atık Malzemelerden Kukla Yapımı", Aygül Özen "Sihirli Şapkalar" ve Salih Bayraktar ile Selim Bayraktar "Ritimdeki Sen" başlıklı atölye çalışmalarını Haşim İşcan Kültür Merkezi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirecek.