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Fenerbahçe Spor Kulübü’nde ‘Bir Hilal Uğruna’ Sergisi

Zambak Karabay’ın haberi için tıklayınız...

Fenerbahçe Spor Kulübü’nde ‘Bir Hilal Uğruna’ Sergisi

Zambak Karabay’ın haberi için tıklayınız...

23 Mart 2018 Cuma 16:31
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Fenerbahçe Spor Kulübü’nde ‘Bir Hilal Uğruna’ Sergisi

İSTANBUL / ZAMBAK KARABAY

Çiftehavuzlar 118-Y Lions Kulübü 18 Mart 2018 Pazar günü 13.00-17.00 saatleri arasında Fenerbahçe Spor Kulübü Faruk Ilgaz Tesislerinde Dr. Sertaç Kayserilioğlu Özel Koleksiyon Sergisi protokol davetiyle açıldı.

Çanakkale Savaşına ait savaş malzemeleri ve dokümanlarının asıllarının sergilendiği sergiye; İstanbul Milletvekili Hasan Turan, İstanbul Valisi Vasip Şahin, Fenerbahçe E. Başkanı Vefa Küçük, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Prf. Dr. Ahmet Vefik Alp, Fenerbahçe Spor Kulübü Yöneticileri, Bürokratlar, Siyasetçiler, Tarih Müze ve Arşiv Kurulu Başkanı Dr. R.Sertaç Kayserilioğlu, Organizasyon Direktörü Fisun Bellisan, Türkiye Muharip Gaziler İstanbul Dernek Başkanı Ahmet Kendigel ve  Yönetim Kurulu Gazileri, davetliler, misafirler, Askeri Komutanlar, Basın ve Medya Kuruluşları katıldı. 

Başkan Aziz Yıldırım konuşmasında “Aziz vatanımızın işgalden kurtuluşa geçirdiği evreleri gelecek kuşaklara aktarmak için bir borç görev olarak gördüğümüz için Çanakkale Sergisini açtık”... “Çanakkale yüce Türk milletinin yeniden diriliş destanıdır...Başta Mustafa Kemal Atatürk ve Silah arkadaşlarına vatanımız, bayrağımız, aziz milletimiz için kanlarını, canlarını veren tüm gazilerimizi ve şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz” dedi.

118-Y Şehit ve Gazi Ailelerine Destek Komitesi Başkanı Ln. Fisun Bellisan’ın bu anlamlı günde sergiyi organize etmiş olması da katılımcıları duygulandırdı.

18 Mart Çanakkale Zaferi duygu yüklü olarak anılarak ve şehitler için saygı duruşu yapılarak sergi son buldu. 

Sergilenen anlamlı ve görülmeye değer eserler Fenerbahçe Spor Kulübü’nün müzesi’nde 6 Mayıs 2018 tarihine kadar gezilebilir.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeBir Hilal UğrunaÇiftehavuzlar 118-Y Lions
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