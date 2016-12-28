Yeni yılın gelişini "Hoş geldin 2017" konseptiyle 25 Aralık 2016 Pazar akşamı İstanbul- Bomonti Mercury Otelde kutlayan FD Medya Grubu, çok özel bir geceye imza attı.
29 Aralık 2016 Perşembe 12:49
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HABER: ZAMBAK KARABAY
İSTANBUL - FD Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Fethi Demirkol ev sahipliğinde gerçekleşen davete, sanat, iş, basın ve cemiyet hayatından önemli isimler katıldı.
Gecede ünlü koreograf Asil Çağıl’ın koreografisi eşliğinde birbirinden güzel 3 defile düzenlendi. Osmanlı motiflerinin başarılı yorumcusu Sabiha Alakuş, erkek modasının en seçkin adresi Şinasi Günaydın ve gelinlik ve abiyede çok şık tasarımları olan Dilek Özdemir defileleri geceye damgasını vurdu.
Defilede Tuğçe Sarıkaya, Gözde Coşkun, Gamze Balım, Jenya Krivenko, Sibel Demiralp, Yasemin Yeniay, Melike Yalnız, Dilara Önbey, Leyla Güler, Yaprak Tüter, Metehan Sancaktar, Batuhan Durman, Doruk Öztürk, Barış Mukan, Bekir Kerem Kurt, Kaan Alkan, Mehmet Kılıç, Murat Türk, Burak Türk gibi modeller podyuma çıktı. Finalde ünlü manken Tuğçe Sarıkaya’nın giydiği Dilek Özdemir tasarımı, ay yıldız pelerinli Cumhuriyet gelinliği ayakta alkışlandı.
Gecenin sunuculuğunu Ümit Karan ve Lale Karaca yaparken gecede Ferman Toprak, Nilay Dorsa , Aleyna Dalveren, Sevtuğ Kasapbaşoğlu, Hacer Tülü ve Kaan Alkan seslendirdikleri birbirinden güzel şarkılarla geceye renk kattılar.
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