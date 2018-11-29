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Fatih Altınbeyaz’dan yeni kitap

Yeni Çağrı Gazetesi köşe yazarlarından, Fatih Altınbeyaz’dan yeni kitap…

Fatih Altınbeyaz’dan yeni kitap

Yeni Çağrı Gazetesi köşe yazarlarından, Fatih Altınbeyaz’dan yeni kitap…

29 Kasım 2018 Perşembe 13:52
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Fatih Altınbeyaz’dan yeni kitap

İSTANBUL / CEMİL AKOSMAN

Yeni Çağrı Gazetesi köşe yazarlarından, Balıkesir Burhaniye’de yaşayan Fatih Altınbeyaz’dan yeni kitap…

2015’te, Başkalarının Hayatı (Sevda Çiçeğim), Aşk Ekmek ve Ölüm gibi toplumcu gerçekçi kitaplara imza atan ve edebiyat camiasından tam not alan Fatih Altınbeyaz’ın yeni kitabı "Efeler Yalnız Ölür" Onur Kitap etiketiyle kitapseverlerle buluştu. 

Altınbeyaz, şu ana kadar okurlarından güzel, edebî ve insan odaklı tepkiler aldığını ve bunun da kendisini fazlasıyla motive ettiğini söyledi ve şöyle devam etti; 

“Başkalarının Hayatı (Sevda Çiçeğim), Aşk Ekmek ve Ölüm 2015’te piyasaya çıktı. Wirginia Wolf'un düsturuna bağlı kaldım, 30 yaşından önce kitap yayımlatmadım. 

Bu işlerin zor olduğunu az çok biliyordum. Gabriel Garcia Marquez’de, edebiyat âlemine kendini çok zor kabul ettirmişti. 'Yaprak Fırtınası' kitabını bastırmak yazarın beş yılını almıştı. Yayınevleri, ısrarla adı geçen kitabı reddediyorlardı, Kolombiyalı genç gazeteciye ‘inat etmemesini, başka bir işle uğraşmasını’ öğütleyen mektuplar yazıyorlardı. Marquez yılmadı, sonunda dünya çapında başarıya ulaştı. Nobel aldı ve büyülü gerçeklik akımının önde gelen yazarlarından birisi oldu. 

Jorge Luis Borges'in ilk kitabı da bir yılda sadece 37 adet satmıştı. Borges bununla hiç ilgilenmedi ve üretmeye devam etti. Hayal kırıklığına kapıldığımda ve umutsuzluğa düştüğümde hep bu, büyük yazarların yaşamöykülerini hatırlarım.” 

Efeler Yalnız Ölür’ün okuyucuların büyük ilgisini çektiğini belirten yazar Fatih Altınbeyaz,

“Kitabın arkasında da yazdığı gibi, Osmanlı Devleti İdaresi altında yaşamaktan bunalan ve çeşitli nedenlerle isyan eden Efelere; edebiyatçı gözüyle bakmaya, satır aralarına sosyolojik, folklorik ve mitolojiye dayalı öyküler koymaya ve Batı Anadolu İnsanı’nı bir bütün olarak ele almaya, anlamaya ve anlatmaya çalıştım. 

Kendilerine göre yasaları olan, mahkemeler kuran, aralarında ya da devletle meydan savaşları yapan, yakalandıklarında yağlı urganlarda sallandırılan, (kesilmiş başları) içleri bal dolu torbalarda Payitaht’a gönderilen ve cesetleri görsel bir malzemeye dönüştürülen Efelerin iç dünyalarına, günlük hayatlarına, aşklarına, dostluklarına ve nihaî sonlarına yönelik bir eser bu… 

Perde arkasında sessizce silinip giden yoksul halkı merkeze alıp Batı Anadolu’nun kanlı tarihini ve Türkiye Cumhuriyeti’nin zor şartlara rağmen kuruluş aşamasını gözler önüne sermek için okudum, araştırdım ve dedem Ali Altınbeyaz’dan dinlediğim öykülerden yararlandım. 

Artık kitap benden çıktı, 332 sayfalık postmodern Efe ve Zeybek hikâyeleri, Efeler Yalnız Ölür’ün yolu açık olsun.” ifadelerini kullandı. 

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 29.11.2018 13:55
Anahtar Kelimeler:
Sevda ÇiçeğimEfeler Yalnız ÖlürFatih Altınbeyaz
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