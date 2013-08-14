Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 15°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
163.576
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3460
EURO
4.7410
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

"Fatih ve Bellini" New York'taki tiyatro festivalinde

Fatih Sultan Mehmet ve Venedikli ressam Gentile Bellini, New York'taki Robert Moss Tiyatrosu'nda 1479 yılında geçen "Bellini ve Sultan'' oyununda bir araya geldi.

"Fatih ve Bellini" New York'taki tiyatro festivalinde

Fatih Sultan Mehmet ve Venedikli ressam Gentile Bellini, New York'taki Robert Moss Tiyatrosu'nda 1479 yılında geçen "Bellini ve Sultan'' oyununda bir araya geldi.

14 Ağustos 2013 Çarşamba 13:13
4862 Okunma

NEW YORK - Fatih Sultan Mehmet ve Venedikli ressam Gentile Bellini, New York'taki Robert Moss Tiyatrosu'nda 1479 yılında geçen  "Bellini ve Sultan'' oyununda bir araya geldi.

Yazarlığı ve yönetmenliğini Ed Stevens'ın, yapımcılığını ise New York'ta yaşayan Türk tiyatro sanatçısı Ayşe Eldek Richardson'un yaptığı oyunda, Fatih Sultan Mehmet'i Eliud Kauffman, Bellini'yi de Alan Smith oynadı.

Amerika'nın en önemli tiyatro festivali ''Fringe NYC'' kapsamında sahnelenen oyun, Venedik-Osmanlı savaşlarının ardından İstanbul'a bir barış ve kültür elçisi olarak gelen Bellini'nin saraydaki maceralarını konu alıyor.

15. yüzyıl Venedikli ressam Bellini, dönemin dünyanın en büyük güçlerinden biri olan Osmanlı İmparatorluğu'nun başkenti, İstanbul'a geldiği oyunda, doğu-batı kültürleri arasındaki çatışmaya dikkat çekiliyor.

Oyunda tek Türk sanatçı Temi Hason, haremdeki bir cariyeyi oynuyor. New York Akademisi’nde eğitimini tamamlayan ve aynı zamanda çelo sanatçısı olan Hason, 2012 yılında Türkiye’deki ‘‘Yetenek Sizsiniz’ yarışmasındaki performansıyla yarı finale kadar yükselmiş.

Metropolitan'a gelen Fatih tablosu oyuna ilham oldu

Bellini ve Sultan'ın hikayesi, oyunun yazarı Ed Stevens’ın, Metropolitan Müzesi’nde, 2007 yılında açılan ‘’Venedik ve İslam Dünyası 828-1797’’ konulu sergide gösterilen Bellini’nin Fatih Sultan Mehmet’in ünlü tablosunu görmesiyle başlıyor.

Venedik ve Osmanlı Sergisi’nde ilk defa resmi gören Stevens, bundan çok etkilendiğini söyleyerek, ‘’Bu, bana doğu ile batının bağlantısını anlamamı sağladı ve bu konuda bir tiyatro eseri yazdım’’ dedi.

Daha sonra İstanbul’a giderek, Türkçe dersleri de alan Stevens, New York’ta yaşayan tiyatro sanatçısı Ayşe Eldek Richardson’la tanışmasıyla, projeyi birlikte sanheye koyma kararı aldı. Daha sonra, Richardson, oyunun Florida’daki sahne okumasının yapıldığını belirterek, burada ödüle layık görüldüklerini bildirdi.

TARTE'yle Uluslararası Fringe Tiyatro Festivali

Anadolu Ajansı’na ‘‘Bellini ve Sultan’’ oyunuyla ilgili görüşlerini bildiren yapımcı Ayşe Eldek Richardson, 2010 yılında Türk ve yabancı sanatçıların bir araya gelerek kültür alışverişinde bulunması amacıyla Türk Amerikan Repertuar ve Eğlence Tiyatrosu’nu  (TARTE) kurduklarını ve TARTE adıyla New York'ta her yıl yapılan Uluslararası Fringe Tiyatro Festivali’ne katıldıklarını ifade etti.

Kültür farklılıklarıyla ilgili oyunu sahneye koymaktaki zorluklar konusunda ise Richardson, ‘’Batı veya Doğu kültüründen gelmek deyince bakıyorsunuz kıyafetler farklı, gelenek görenekler farklı, dinler farklı. Fakat insanın özüne indiğiniz zaman o farklar ortadan kalkıveriyor. Bu oyunu izlediğinizde akışında bunu fark ediyorsunuz. Temelde insanoğlunun her şeyden uzak yalın halini görüyorsunuz’’ ifadesini kullandı.

Broadway ayarında bir Keloğlan müzikal planı

‘’TARTE olarak listemizde çok proje var. Eylülde Bellini ve Sultan'ın uzatmalı oyunlarını başka bir sahnede gösterime sunacağız. Aynı zamanda Üçüncü Bir Sahnelik Türk Amerikan Oyun Festivalini gerçekleştireceğiz. Ardından planlarımız arasında orijinal müzik ve senaryosu hazırlanmış Keloğlan var. Broadway ayarında hazırlanan bu müzikali hayata geçirmeye çalışıyoruz.’’

AA

Son Güncelleme: 14.08.2013 13:13
Anahtar Kelimeler:
Tiyatro
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bir İmza Günü de İzmir’de
Bir İmza Günü de İzmir’de
‘Yazarın Yolculuğu’ yeni kahramanlarını arıyor
‘Yazarın Yolculuğu’ yeni kahramanlarını arıyor
FİLM-SAN VAKFI VE SANAT CAMİASI İÇİN...
FİLM-SAN VAKFI VE SANAT CAMİASI İÇİN...
Müzik dünyamızın efsanesi Başarılı Kadın: Kamuran Akkor
Müzik dünyamızın efsanesi Başarılı Kadın: Kamuran Akkor
“Başıma Bir İş Geldi
“Başıma Bir İş Geldi
'Ayla' ABD'den ödülle döndü
'Ayla' ABD'den ödülle döndü
Kurtulmuş'tan Türk dizilerinin Suudi Arabistan'da yayından kaldırılmasına tepki
Kurtulmuş'tan Türk dizilerinin Suudi Arabistan'da yayından kaldırılmasına tepki
'Okçuluk Türklerin geninde var'
'Okçuluk Türklerin geninde var'
SAKÜDER’İN 13. YIL SERGİSİ İSTANBUL’DA GERÇEKLEŞTİ
SAKÜDER’İN 13. YIL SERGİSİ İSTANBUL’DA GERÇEKLEŞTİ

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ