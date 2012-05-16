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Fatih İstanbul'u elinde kılıçla almadı, zekasıyla aldı

Yazar Ahmet Ümit: ''Eğer Fatih'i tasvir etmem gerekseydi onu önünde planlar olan, dahi biri olarak çizerdim. Bilime yatkın biri olarak resmederdim. Fatih İstanbul'u elinde kılıçla almadı, zekasıyla aldı''

Fatih İstanbul'u elinde kılıçla almadı, zekasıyla aldı

Yazar Ahmet Ümit: ''Eğer Fatih'i tasvir etmem gerekseydi onu önünde planlar olan, dahi biri olarak çizerdim. Bilime yatkın biri olarak resmederdim. Fatih İstanbul'u elinde kılıçla almadı, zekasıyla aldı''

16 Mayıs 2012 Çarşamba 11:57
485 Okunma
Fatih İstanbul'u elinde kılıçla almadı, zekasıyla aldı

BURSA - Yazar Ahmet Ümit, Fatih Sultan Mehmet'in kamuoyundaki imajının yanlış olduğunu savunarak, ''Eğer Fatih'i tasvir etmem gerekseydi onu önünde planlar olan, dahi biri olarak çizerdim. Bilime yatkın biri olarak resmederdim. Fatih İstanbul'u elinde kılıçla almadı, zekasıyla aldı'' dedi.

Ümit, Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Kültür A.Ş tarafından düzenlenen ''Kültür Sohbetleri'' çerçevesinde Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu'nda düzenlenen panelde okuyucularıyla bir araya geldi.

Türkiye'nin çok kültürlü bir ülke olduğunu belirten Ümit, ''Farklı diller, dinler, ırklar bir arada yaşıyoruz. Biz bunların hepsine çok geniş bir şekilde özgürlük tanıyabiliriz. Bu özgürlüğün tanınması yeni anayasa ile birlikte ülkeyi çok güçlü bir hale getirecektir'' diye konuştu.

Ümit, başkasının hayatına müdahale etmediği sürece herkesin istediği gibi yaşayabileceğini ifade ederek, ortak, demokratik bir anayasa ile birlikteliğin güçleneceğini vurguladı.

12 Eylül öncesi dönemin fırtınalı bir zaman dilimi olduğunu hatırlatan Ümit, gençlere ön yargılarından arınarak her konuyu iyi okumalarını ve araştırmaları önerdi.

Ümit, artık eğitimden ziyade iyi eğitimin şart olduğunu vurgulayarak, ''Eğitim şart, eksik bir tanımlamadır. Biz yazarlar şart olan bu eğitimin insan ruhuna yönelik olanını anlatıyoruz. Biz eğitimciyiz ve aynı zamanda ahlakçıyız. Ahlakımızın içerisinde kural yoktur. Tek ilke Mevlana'nın öğretisi olan 'Ya olduğun gibi görün ya da göründüğün gibi ol'dur'' görüşünü dile getirdi.

Konuşmasında Fatih Sultan Mehmet'in kamuoyundaki imajının yanlış olduğunu savunan Ümit, şunları kaydetti:

''Eğer Fatih'i tasvir etmem gerekseydi onu önünde planlar olan, dahi biri olarak çizerdim. Bilime yatkın biri olarak resmederdim. Fatih İstanbul'u elinde kılıçla almadı, zekasıyla aldı. Büyük bir stratejist olan Fatih Sultan Mehmet, İstanbul'u alırsa büyük bir imparatorluk kuracağının farkındaydı.''

AA

Son Güncelleme: 16.05.2012 03:59
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