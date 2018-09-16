Fatih Bozduman ilk single çalışması digital platformlarda

Fatih Bozduman ilk single çalışması ‘Babadan Kalma’ ile tüm digital platformlarda

İSTANBUL / AZİZ KARATAŞ

Fatih Bozduman’ın ‘’Babadan Kalma’’ teklisi çıktı! 21 yaşındaki genç ve yakışıklı popçu Fatih Bozduman Psikoloji bölümü 3.sınıf öğrencisi. İlk single çalışması olan ‘’Babadan Kalma’’nın söz ve müziği Murat Güneş’e ait olup Aranjesini başarılı aranjör Ödül Erdoğan düzenlerken klip çalışmasını genç yönetmen Burak Kılıçkaya çekti.

RA Müzik etiketiyle tüm digital platformlarda yerini alan Fatih Bozduman, “21 yaşındayım, ne müziğe iddialı bir giriş yaptı diye abartılı bir söz ne de usta isimler tam destek verdi diye saçma cümleler kurmayacak kadar sağlıklıyım. Ailem müziğe olan düşkünlüğüm ve yeteneğimin her daim destekçisi. Ülkede çok genç yaşta single çıkaran bir çok kişi dağları devirdiğine inanınca gülümsüyorum. Takdir her zaman dinliyicinindir. Daha 21 yaşındayken tabiki de herşey Babadan Kalma. Gerçek ve gerçekçi olalım. Değerlerimizi yitirmeyen bir yeni nesil gelecek temennisiyle. Babadan Kalanlardan utanmayın.’’ dedi.