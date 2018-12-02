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Fas'ta Türk dizilerine ilgi

Fas'ta Türk dizilerine yoğun ilgi gösteriliyor.

Fas'ta Türk dizilerine ilgi

Fas'ta Türk dizilerine yoğun ilgi gösteriliyor.

02 Aralık 2018 Pazar 12:09
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Fas'ta Türk dizilerine ilgi

Fas'ta 7 yıldan bu yana ilgiyle takip edilen Türk dizisi "Beni Affet", kasım ayının son haftasında gösterildiği kanalda en çok izlenen dizi oldu.

Fas'ta yedi yıldan bu yana ilgiyle takip edilen Türk dizisi "Beni Affet", kasım ayının son haftasında gösterildiği kanalda en çok izlenen dizi oldu.

Ülkedeki yerel kanalların reyting oranlarını takip eden Maroc Metri isimli kuruluştan yapılan yazılı açıklamada, (hükümete bağlı) Kanal 2 televizyonunda yayınlanan "Beni Affet" dizisi, en çok izlenenler arasında birinci sırada yerini aldı.

Dizinin yüzde 70'lik bir izlenme oranına sahip olduğu aktarılan açıklamada, kanalın en çok izlenen programları listesinde üçüncü sırada "Kara Sevda", dördüncü sırada ise "Kuzey Güney" dizisi bulunuyor.

Açıklamada, 21-27 Kasım tarihleri arasında "Beni Affet" dizisinin 8 milyondan fazla, "Kara Sevda'nın" 7 milyon, "Kuzey Güney'in" ise 4,5 milyon kişi tarafından seyredildiği aktarıldı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Türk DiziFas
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