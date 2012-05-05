Farklı mesleklerden insanlar bu koroda buluştu

ANTALYA - Gazipaşa ilçesinde Musiki Derneği tarafından kurulan ve esnaftan memura, ev kadınından öğretmene, toplumun her kesiminden çalışanın yer aldığı koro, ilk konserini verdi.

Sanatı daha geniş kitlelere yaymayı hedefleyen Musiki Derneği tarafından, müzik öğretmeni ve koro şefi Numan Kocabaş yönetiminde geniş katılımlı koro oluşturuldu. 17'si saz ekibi olmak üzere 50 kişilik koroda, öğretmen, esnaf, ev kadını, memur, aşçı ve emekliler bulunuyor. Bir yandan atölyelerinde, okulda, evlerinde günlük işlerini yapan sanatçılar, diğer taraftan da konserlere hazırlanıyor.

Koroda kanun çalan motor ustası Akif Eşlik, atölyesinde prova yaparak konserlere hazırlanıyor. Eşlik, müziğin hayatın önemli bir parçası olduğunu, müzikseverlere konser vermekten dolayı mutluluk duyduğunu söyledi.

Solo türkü söyleyen ev kadını Çiçek Doğan da bir taraftan ev işleriyle ilgilendiğini, bir taraftardan da konserlerde söyleyeceği şarkılara çalıştığını ifade etti. Müziği çok sevdiğini dile getiren Doğan, ''Türkü söylemeyi çok seviyorum. Bulaşık yıkarken de türkü söylüyorum'' diye konuştu.

Koroda keman çalan emekli matematik öğretmeni Fatih Şimşek ise müziğin hayatın önemli bir yerini kapladığını belirtti. Müzik yaşamının 50-60 yaşına geldiğinde biraz daha hareketlendiğini ifade eden Şimşek, ''Ut ve keman çalmayı kendi kendime öğrendim. Eşimi de bu zevke ortak ettim. Eşimle birlikte çalar söyleriz'' dedi.

-Koro, ilk konserini verdi-

Çeşitli meslek gruplarındaki insanlardan oluşan koro, Gazipaşa Belediyesi Kültür Merkezi'nde ilk konserini verdi. Vatandaşların ilgi gösterdiği konserde koro ekibi, Türk sanat müziği ve Türk halk müziği parçalarını seslendirdi. 19 parçanın yer aldığı konserde, solo türkü ve şarkı söyleyen solistler profesyonel sanatçıları aratmadı. Koro, konserde seslendirdiği eserlerle vatandaşlardan büyük alkış aldı.

