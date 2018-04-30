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Farklı Kültürler “Cross Cultural Day”de Buluştu

İstanbul Şehir Üniversitesi’nde düzenlenen Cross Cultural Day’de öğrenciler, ülke çadırlarında kültürlerini tanıtarak, farklı kültürleri de yakından tanıma fırsatı buldu. İstanbul Şehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Peyami Çelikcan, “Üniversitemizde 87 ülkeden öğrencinin bulunduğu, çok kültürlü bir yapı var. Cross Cultural Day ile öğrencilerimizin farklı kültürler hakkında bilgi sahibi olarak, bakış açılarını zenginleştirmelerini ve birbirleriyle daha iyi kaynaşmalarını hedefliyoruz” dedi.

Farklı Kültürler “Cross Cultural Day”de Buluştu

İstanbul Şehir Üniversitesi’nde düzenlenen Cross Cultural Day’de öğrenciler, ülke çadırlarında kültürlerini tanıtarak, farklı kültürleri de yakından tanıma fırsatı buldu. İstanbul Şehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Peyami Çelikcan, “Üniversitemizde 87 ülkeden öğrencinin bulunduğu, çok kültürlü bir yapı var. Cross Cultural Day ile öğrencilerimizin farklı kültürler hakkında bilgi sahibi olarak, bakış açılarını zenginleştirmelerini ve birbirleriyle daha iyi kaynaşmalarını hedefliyoruz” dedi.

30 Nisan 2018 Pazartesi 15:16
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Farklı Kültürler “Cross Cultural Day”de Buluştu

İSTANBUL -  İstanbul Şehir Üniversitesi Öğrenci Konseyi tarafından Şehir Icebreakers Akademik ve Kültürel Çalışmalar Kulübü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi işbirliğiyle düzenlenen Cross Cultural Day, Dragos Kampüsü’nde gerçekleştirildi.  Öğrenciler etkinlikte kurulan ülke çadırlarında geleneksel kıyafetlerini, yemeklerini ve kültürel özelliklerini tanıtarak, farklı kültürleri de yakından tanıma fırsatı buldu.


İstanbul Şehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Peyami Çelikcan, “Üniversitemizde 87 ülkeden öğrencinin bulunduğu, çok kültürlü bir yapı var. Cross Cultural Day ile öğrencilerimizin farklı kültürler hakkında bilgi sahibi olarak bakış açılarını zenginleştirmelerini ve birbirleriyle daha iyi kaynaşmalarını hedefliyoruz. Üniversitemizde uluslararası standartlarda ve disiplinlerarası yapılandırdığımız programlarımızın yanı sıra bu tarz kültürel faaliyetlerin gerçekleştirilmesini önemsiyor ve destekliyoruz” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Istanbul şehir üniversitesiCross Cultural Day
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