Fahri İlker’den yılın şarkısı; Hacivat

ROCK MÜZİK SANATÇISINDAN ‘HACİVAT’ ŞARKISI

İSTANBUL / DİLEK KÖROĞLU

Çıkardığı yeni albümü ve tarzı ile adından söz ettirmeyi başaran rock müzik sanatçısı Fahri İlker, klip şarkısıyla aynı taşıyan albümünde yer alan “Hacivat” şarkısına çektiği kliple dikkatleri üzerine çekti.

Prodüktörlüğünü RMS firmasının sahibi Ramis Akyol’un yaptığı albüm kısa zamanda en dijital platformda en çok dinlenen ve radyoda en çok çalınan şarkılar arasında yerini aldı. Şimdiye kadar 800 bestesi olan ve birçok sanatçıya şarkılarını veren İlker’in şarkısının klibini Mustafa Özen yönetti.

Farklı yorumu ve şarkılara yorumundaki isyanı ile dikkat çeken rock müzik sanatçısı Fahri İlker, “Bu zamana kadar daha çok bestelerimle müzik sektöründe biliniyordum ama artık kendi bestelerimi kendi tarzım ve yorumumla seslendirerek sevenlerimle buluşmak istedim. Aldığım tepkilerde doğru bir karar verdiğimi gösterdi. Kendi tarzımla bir numara olmaya göz diktim” dedi.