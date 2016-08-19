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Fabian'dan Türkiye'ye destek

EXPO 2016 Antalya'da konser verecek Belçikalı şarkıcı Lara Fabian, sosyal medyada yaptığı paylaşımla FETÖ'nün darbe girişimine karşı "Türkiye'nin yanındayım" mesajı verdi.

Fabian'dan Türkiye'ye destek

EXPO 2016 Antalya'da konser verecek Belçikalı şarkıcı Lara Fabian, sosyal medyada yaptığı paylaşımla FETÖ'nün darbe girişimine karşı "Türkiye'nin yanındayım" mesajı verdi.

19 Ağustos 2016 Cuma 14:02
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Fabian'dan Türkiye'ye destek

EXPO 2016 Antalya Ajansından yapılan yazılı açıklamaya göre, FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminin ardından dünyaca ünlü sanatçılardan Türkiye'ye destek gelmeye devam ediyor.

Türkiye'nin demokrasi mücadelesine İngiliz Elton John'dan sonra Belçikalı şarkıcı Lara Fabian da destek verdi.

Antalya'nın Aksu ilçesinde bin 121 dönüm üzerine kurulan EXPO 2016 Antalya'da, 24 Ağustos'ta konser verecek Fabian, yaklaşık 1 milyon 200 bin takipçisinin bulunduğu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Türk halkının yanında olduğunu bildirdi.

EXPO'daki konseri öncesinde sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, ücretsiz gerçekleştireceği konser için "Ruhu yaralı bu güzel ulusa küçük bir katkı" ifadelerini kullanan Fabian, Türkiye'nin demokrasisine destek verdi.

"Je T'aime" (Seni seviyorum) parçasıyla tanınan Fabian, sosyal medya hesaplarında EXPO 2016 Antalya konser afişinin altında "Antalya... Türkiye, Bu konserin girişi ücretsiz, bu güzel ulusun yaralı ruhunu iyileştirmek için küçük bir katkı. Antalya şehrine ve EXPO 2016 Antalya yetkililerine bunu mümkün kıldıkları için çok teşekkürler." paylaşımında bulunarak, kalp sembolü koydu.

EXPO 2016 Antalya'da 9 Eylül Cuma günü konser verecek şarkıcı Sir Elton John da, EXPO 2016 Antalya Ajansına gönderdiği mektubunda, FETÖ'nün darbe girişiminin demokrasi ve özgürlük ortamını bozmak için yapıldığını ve bunun Türkiye'deki güzelliklerin üzerine gölge düşüremeyeceğini ifade etmişti.

AA

Son Güncelleme: 19.08.2016 14:03
Anahtar Kelimeler:
EXPO 2016AntalyaFETÖElton JohnLara Fabian
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