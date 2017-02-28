!f İstanbul filmleri 'şifa' verecek

Çeşitli ülkelerden çok sayıda filmin yer aldığı !f İstanbul Bağımsız Filmler Festivali, "iyileştiren şeyler" temasıyla yola çıkarak, 2-5 Mart'ta Ankara'da sinemaseverlere "şifa" verecek.

İş Bankası Maximum Kart'ın ana partnerliğinde düzenlenen 16'ncı !f İstanbul Bağımsız Filmler Festivali'nde, Fransa'dan İran'a, İsveç'ten İsrail'e birçok ülkeden toplam 69 film gösterilecek. !f İstanbul, "iyileştiren şeyler" temasıyla yola çıkacak ve sinemaseverleri, yılın en çok konuşulan ve beklenen filmleriyle buluşturacak.

!f İstanbul Bağımsız Filmler Festivali Direktörü Serra Ciliv, AA muhabirine yaptığı açıklamada, seyirciye, Türkiye'nin ve dünyanın içinden geçtiği kaosa karşı iyileştiren şeylerin önerileceğini, sinema salonlarında ve filmlerde şifa yollarını aramaya davet edeceklerini söyledi.

Yılın merakla beklenen filmlerinin bu yıl Ankara'ya özel bir programla geldiğini belirten Ciliv, "Göstereceğimiz bütün filmler, Ankara'da ilk kez sinemaseverlerle buluşacak. Her bölümden Ankaralı izleyicilerin en çok beklediklerine inandığımız filmleri programladık. Örneğin Danny Boyle'un 90'ların kült filmi Trainspotting'in devam filmi olan T2 Trainspotting'in gösterilecek olması, eminiz Ankaralı sinemaseverleri çok heyecanlandıracak." diye konuştu.

Ciliv, geçen sene Gaziantep'te Suriyeli sığınmacılar için özel çalışmalar yapıldığını hatırlatarak, "Geçtiğimiz yıl çok sevdiğimiz projemiz !f2 kapsamında Gaziantep ve Urfa'da Suriyeli sığınmacılar için Arapça gösterimlerimiz olmuştu. Programımızdan beş tane özel filmi bu yıl da 32 farklı kentte ve 42 farklı noktada sinemaseverlerle buluşturuyoruz. Bu yıl Arapça gösterimlerimiz Gaziantep ve Urfa'nın yanı sıra Nevşehir, Antalya, İstanbul ve İzmir'de de gerçekleşiyor." bilgisini verdi.

Ankara Cinemaximum Armada sinemalarında, 2-5 Mart'ta gerçekleşecek festivalin "Türkiye'den Kısalar" bölümündeki filmleri, ODTÜ, Başkent ve Bilkent üniversitelerinde ücretsiz gösterilecek.