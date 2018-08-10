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Eynif Ovası'nın yılkı atları belgesele konu oldu

Antalya'nın İbradı ilçesindeki ovada yaşam süren yaklaşık 800 yılkı atı, belgesel için görüntülendi.

Eynif Ovası'nın yılkı atları belgesele konu oldu

Antalya'nın İbradı ilçesindeki ovada yaşam süren yaklaşık 800 yılkı atı, belgesel için görüntülendi.

10 Ağustos 2018 Cuma 11:34
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Eynif Ovası'nın yılkı atları belgesele konu oldu

Antalya'nın İbradı ilçesi Ormana Mahallesi Eynif Ovası'nda özgürce dolaşan, doğaseverlere unutulmaz görüntüler sunan yılkı atlarının bir belgeselin konusu olacağı bildirildi.

Ovada yaklaşık 50 sürü halinde yaşayan ve sayıları 800'ü bulan yılkı atları, yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı haline geldi.

Doğada özgürce dolaşan yılkı atları, doğaseverler ve fotoğraf tutkunlarına eşsiz güzellikte görüntüler sergiliyor.

Mahallede turist hareketliliği de sağlayan yılkı atları, Bilkent Üniversitesi İnsan Bilimleri ve Edebiyat Fakültesi Öğretim Görevlisi Ali Turan Görgü tarafından çekilecek belgesele de konu oldu.

Belgesel çalışmaları için ovaya gelen Görgü, "Altaylardan Anadolu'ya" adlı belgesel dizisinin 2'nci bölümünde yılkı atlarını işleyeceklerini ifade etti.

Ovada yaşayan atların kendine özgü bir yaşam biçimi, aile düzenlerinin olduğuna dikkati çeken Ali Turan Görgü, şöyle konuştu:

"Belgeselde bu atların kökenlerini, geçmişte hangi dönemde buraya geldiklerini, bırakıldıklarını ve nasıl çoğaldıklarını işleyeceğiz. Atlar hakkında yöre insanları ile konuştuk. Buradaki atlar, 'yöre insanının bıraktığı atların çoğalmasıyla mı oluştu, yoksa eski Türk kültüründe söz edilen 'ıdık' ya da 'idük' adı verilen bırakılmış, salıverilmiş kutsal atlar gibi bir özelliği var mı?' diye araştırma yapıyoruz. Belgesel yaklaşık 1,5 yıl sürecek. Bölgenin kültürel özellikleri ve atların biyolojik, toplumsal özelliklerini kapsayan uzun bir araştırma yapmamız gerekiyor."

Ormana Mahallesi'nde butik oteller işleten Tolga Özgüven ise ovanın 90 bin dönüm alandan oluştuğunu belirtti.

Atların tarihçesine ilişkin bilgi veren Özgüven, şunları söyledi:

"Osmanlı döneminde Eynif Ovası'nın tapusunu Ormana köyünün ağaları padişahtan istiyor. 7 tapu karşılığında Ormanalı gençler sipahi ocağına askere yazılıyorlar. Daha sonra Osmanlı dağıldıktan sonra atları ile birlikte köye dönüyorlar. Ancak atlar savaş atı olduğu için bütün gün koşmaya meyilliler. Köyde iri yarı kaslı atlar gerekiyor. Bu atların kendi işlerine yaramadığını gören köylüler doğaya salıyorlar. Bu atların soyu o günden bu güne geliyor."

Bölgede yapılan safarilerde turistlerin mutlaka birkaç sürüye denk geldiğine dikkati çeken Tolga Özgüven, "Bölgemizin turizmi açısından bu atlar çok önemli. Buraya fotoğraf meraklıları, ressamlar ve araştırmacılar geliyor. Geçen yıl 23 bin 500 kişiyi ağırladık. Atların doğada özgürce koşması, misafirlerimize çok enterasan geliyor." dedi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Eynif Ovası
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