Eurovision başlıyor

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen, ''57. Eurovision Şarkı Yarışması''nın resmi açılış töreni yapıldı.

Hazar Denizi kıyısında yer alan "EuroClub" binasında düzenlenen açılışa 42 ülkenin temsilcisi kırmızı halıdan geçerek katıldı.

Eurovision temsilcilerini kırmızı halıda büyük coşkuyla karşılayan hayranları, burada sanatçılarla fotoğraf çektirme fırsatı buldu.

Halı geçişinde en çok ilgiyi Türkiye'yi, ''Love Me Back'' adlı şarkısıyla temsil edecek Can Bonomo ve ''When The Music Dies'' şarkısıyla Azerbaycan'ı temsil eden Sebine Babayev'a aldı.

Can Bonomo ve beraberindeki heyetin ellerinde Azerbaycan ve Türkiye bayraklarıyla araçtan inmesi tören alanındaki seyircilerin coşkusuna neden oldu. İzleyicilerin yanına kadar giderek onları selamlayan Bonomo, ''Türkiye, Türkiye'' sloganları eşliğinde kırmızı halı geçişini tamamladı.

Eurovision-2011 birincileri Azeri Eldar ve Nigar ikilisi ile 2009 yılı galibi Norveç temsilcisi Aleksandr Rıbak'ın da katıldığı açılış töreni, resepsiyon ve konser programıyla devam etti.

Yarı finalleri 22 ve 24 Mayıs'ta yapılacak 57. Eurovision Şarkı Yarışması'nın finali 26 Mayıs'ta gerçekleştirilecek.