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Euromos'ta Roma ve Helenistik döneme ait mezarlar bulundu

Muğla'nın Milas ilçesinde, antik dönemin en iyi korunmuş tapınaklarından Zeus Lepsynos'un da bulunduğu Euromos Antik Kenti'nde Roma ve Helenistik döneme ait mezarlara rastlandı.

Euromos'ta Roma ve Helenistik döneme ait mezarlar bulundu

Muğla'nın Milas ilçesinde, antik dönemin en iyi korunmuş tapınaklarından Zeus Lepsynos'un da bulunduğu Euromos Antik Kenti'nde Roma ve Helenistik döneme ait mezarlara rastlandı.

03 Ağustos 2018 Cuma 13:34
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Euromos'ta Roma ve Helenistik döneme ait mezarlar bulundu

Muğla'nın Milas ilçesinde, antik dönemin en iyi korunmuş tapınaklarından Zeus Lepsynos'un da bulunduğu Euromos Antik Kenti'nde karşılama merkezine elektrik kazısı için yürütülen çalışmalarda rastlanan Roma ve Helenistik döneme ait 7 mezar gün yüzüne çıkarılarak koruma altına alındı.

Selimiye Mahallesi'ndeki antik kentte, Türkiye'nin yanı yurt içi ve yurt dışından 25 akademisyen ve öğrenci, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Abuzer Kızıl başkanlığında kentte araştırmalarını yürütüyor.

Kazı çalışmalarında agora, tapınak, surlar, tiyatro ve hamam bölümlerinde kazı çalışmalarıyla kentin kurulduktan sonraki dönemlerde de kullanılış biçimine ilişkin bulgular elde edilmesi amaçlanıyor.

Euromos Antik Kenti Kazı Başkanı Kızıl,  yaptığı açıklamada, Euromos'un kendi döneminde Mylasa'dan sonra gelen en önemli kent olduğunu söyledi.

Antik kentteki kazıların bu yıl yurt içi ve dışından katılan 25 öğrenci ve akademisyenlerin destekleri ile devam ettiğini belirten Kızıl, tarihi alanda temizlik ve belgeleme çalışmalarının devam ettiğini anlattı. Kızıl, kentteki agoranın, Anadolu'da iyi korunmuş, bütün çağlarıyla izlenebilen ender eserlerden olduğuna işaret etti.

Kızıl, bölgede birkaç yıldır süren çalışmalar ile Euromos Antik Kenti'nin tanınır hale geldiğini vurguladı. Bu yıl da antik kentin önemli yapılarında çalışmalara devam ettiklerini belirten Kızıl, ziyaretçilere yönelik Kültür ve Turizm Bakanlığınca yapılan karşılama merkezi için elektrik hattı kazı çalışmalarında mezarlara rastlandığını ifade etti.

"Önemli bulgular elde ettik"

Kazı ekibinin bu alanda hızlı bir şekilde koruma çalışması yürüttüğüne işaret eden Kızıl, "Kazı çalışması yürüterek gün yüzüne çıkardığımız mezarlarda önemli bulgular elde ettik. Şimdi belgeleme çalışması yapıyoruz." diye konuştu.

Mezarların Milas-Söke karayolu kenarında bulunduğuna işaret eden Kızıl, şöyle konuştu:

"Mezarlar karşılama merkezine yol kenarından elektrik hattı açılırken ortaya çıktı. Gün yüzüne çıkarılan mezarlar güney nekropolün dokusu içerisinde yer alıyor. Bu mezarlar Roma ve Helenistik döneme ait kiremit çatkılı ve çoğunluğu lahit mezarlardan oluşuyor. Dönem olarak Helenistik, Roma ve Geç Roma dönemine ait. Aynı zamanda bir mezarın taban seviyesinde ele geçen bir seramikten yola çıkarak Arkaik döneme kadar gittiğini söyleyebiliriz. Önceki çalışmalarımızda Nekropolün Geç Geometrik döneme kadar gittiğini kazılarda ortaya koymuştuk. Diyebiliriz ki Geç Geometrik dönemden Geç Roma dönemine kadar hatta buna kısmen Bizans dönemini de katabiliriz ki burası kesintisiz bir nekropol alanı."

Euromos’un konumu itibarıyla Anadolu’nun en şanslı antik kentleri arasında yer aldığına dikkati çeken Kızıl, antik kentin Karya'nın önemli kentlerinden biri olduğunu dile getirdi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Euromos Antik KentiRomaHelenistik
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