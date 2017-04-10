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Eşsiz bestelerin kilometre taşı İstanbul'da

Birçok başarılı eserin mimarı Cihangir Bostancı, gitar virtiözü ünlü müzisyen Zafer Doğulunun stüdyosunda yeni eserlerine hayat vermek için çalışmalara başladı.

Eşsiz bestelerin kilometre taşı İstanbul'da

Birçok başarılı eserin mimarı Cihangir Bostancı, gitar virtiözü ünlü müzisyen Zafer Doğulunun stüdyosunda yeni eserlerine hayat vermek için çalışmalara başladı.

10 Nisan 2017 Pazartesi 13:10
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Eşsiz bestelerin kilometre taşı İstanbul'da

Birçok başarılı eserin mimarı Cihangir Bostancı, gitar virtiözü ünlü müzisyen Zafer Doğulu'nun stüdyosunda yeni eserlerine hayat vermek için çalışmalara başladı. Ayrıca İstanbul'da düzenlenen bir organizasyonda da sahne alan Bostancı, dinleyicileri birbirinden güzel eserleriyle etkilemeyi başardı.

Yazdığı birçok başarılı bestelerinin arasında yeşil çamın sultanı Türkan Şoray içinde bir beste Bostancı, "Yüzyılda Bir" isimli Türkan Şoray için yaptığı besteyi de yakın bir zamanda dinleyicileriyle paylaşacağını açıkladı. Aslen Gaziantep'li olan sanatçı Antalya'da mütevazi bir hayat yaşıyor popilizmden ve medyadan uzak yaşamayı tercih eden Bostancı çalışmalarını bitirdikten sonra tekrar Antalya'ya döneceğini söyledi.

Haber: Zafer Toprak

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Anahtar Kelimeler:
Cihangir BostancıGitar VirtiözüZafer DoğuluTürkan Şoray
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