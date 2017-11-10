'Eşsiz atölyede' UNESCO hazırlıkları

UNESCO Dünya Kültür Miras Geçici Listesi'nde bulunan Gaziantep'teki Yesemek Taş Ocağı ve Heykel Atölyesi'nin kalıcı listeye alınması için çalışmalar sürüyor.

Arkeologlarca Geç Hitit Devletleri dönemine ait olduğu kabul edilen ve "Antik dünyada eşi benzeri bulunmayan" şeklinde nitelendirilen Yesemek Taş Ocağı ve Heykel Atölyesi, ait olduğu döneme ışık tutuyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, taş blokların taş ocağından kesilmesinden, değişik türde heykellerin taslak haline getirilmesine kadar pek çok aşamanın öğrenilebilmesine olanak sağlayan Yesemek'in, UNESCO Dünya Kültür Mirası Kalıcı Listesi'ne girmesine dönük çalışmaları hızlandırdı.

Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi Koruma Uygulama Denetim Büro Daire Başkanlığı yetkililerince çalışmalar hummalı şekilde yürütülüyor.

Fatma Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gaziantep'in Genç Hitit döneminden Roma dönemine, Selçuklu'dan Osmanlı'ya kadar büyük bir tarihe sahip olduğunu dile getirdi.

Ülkenin mozaik koridorunda da önemli bir yere sahip olan Gaziantep'in, bir diğer önemli tarihi ve kültürel eserinin de Yesemek olduğunu ifade eden Şahin, bu değerin gelecek kuşaklara aktarılması için uzun zamandır çalışmalar yapıldığını kaydetti.

Dışişleri Bakanlığı Yesemek'i tanıtacak

Şahin, Yesemek'in 2012 yılında UNESCO Dünya Kültür Miras Geçici Listesi'ne girdiğini anımsatarak, bundan sonraki süreçte sahip oldukları değerleri bir adım daha ileriye taşımak istediklerini vurguladı.

Bu kapsamda ekiplerin sahada önemli çalışmalar yaptıklarına dikkati çeken Şahin, şöyle konuştu:

"Yesemek bizim için çok önemli bir bölge. Bu nedenle Yesemek'i kalıcı listeye aldırmak istiyoruz. Bu anlamda gerekli çalışmaları hem hocalarımızla hem de bakanlıklarımızla yürütüyoruz. Şu an Yesemek'in tarihini, dünya tarihi açısından önemini akademik bir dille raporluyoruz. Kalıcı listeye girmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz. 2018 yılında mutlu bir haber alacağımızı düşünüyorum. Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu kente geldiğinde konuyu kendisine de aktardık. Bakanlığımız bu değeri uluslararası boyutta tanıtacak, biz de bunun için gerekli alt yapıyı hazırlıyoruz."