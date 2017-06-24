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Eskişehir'de 'plaj sezonu' açıldı

Kent Park'taki plaj, yaz sezonu boyunca 10.00-18.00 saatlerinde hizmet verecek.

Eskişehir'de 'plaj sezonu' açıldı

Kent Park'taki plaj, yaz sezonu boyunca 10.00-18.00 saatlerinde hizmet verecek.

24 Haziran 2017 Cumartesi 13:41
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Eskişehir'de 'plaj sezonu' açıldı

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa ettirilen yaklaşık 350 metre uzunluğundaki "yapay plaj"da sezon açıldı.

Kent halkı ile şehir dışından gelen turistlerden ilgi gören ve yaz mevsimi boyunca kullanılan Gökmeydan Mahallesi'ndeki Kent Park'taki plaj, suyun kontrolleri ve genel temizliğinin yapılmasının ardından kapılarını açtı.

Plaj, 10.00-18.00 saatlerinde 15 lira karşılığında hizmet verecek.

Yapay plajın sorumlusu Osman Çırak, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ramazan Bayramı arefesinde sezonu bugün açtıklarını belirterek, bu yıl yoğun bir sezon beklediklerini söyledi.

Bugün bayram öncesi olması nedeniyle yoğun talebin olmadığını dile getiren Çırak, "Plajımız yaklaşık 350 metre uzunluğunda, 1,5 metre derinliğinde ve 25 metre genişliğinde havuzumuz var. Yapay plajımızın içinde ayrıca olimpik standartlarda bir havuzumuz da buluyor. Aile ve erkekler için ayrı bölümlerimiz bulunuyor. Cankurtaran, sağlık ve güvenlik hizmetleri de sağlıyoruz." diye konuştu.

Plaja gelen misafirlerden Buse Öner de babasıyla geçen yıldan bu yana Kentpart içindeki yapay plaja geldiğine hatırlatarak, burada bulunmaktan mutlu olduğunu dile getirdi.

Ziyaretçilerden Eren Alperen de yüzme öğrenmenin kolay olduğu yapay plajı herkese tavsiye ettiğini söyledi.

AA

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