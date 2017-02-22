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Eski halılar ihraç ürünü oluyor

Aksaray'ın Sultanhanı beldesinde, tamiri mümkün olmayan eski halılar "patchwork" (kırkyama) tekniği ile bir araya getirilerek, başta ABD olmak üzere çok sayıda ülkeye ihraç ediliyor.

Eski halılar ihraç ürünü oluyor

Aksaray'ın Sultanhanı beldesinde, tamiri mümkün olmayan eski halılar "patchwork" (kırkyama) tekniği ile bir araya getirilerek, başta ABD olmak üzere çok sayıda ülkeye ihraç ediliyor.

22 Şubat 2017 Çarşamba 11:31
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Eski halılar ihraç ürünü oluyor

Dünya çapında halı restorasyon merkezi olan Aksaray'ın Sultanhanı beldesinde, tamiri mümkün olmayan eski halılar "patchwork" (kırkyama) tekniği ile bir araya getirilerek, başta ABD olmak üzere çok sayıda ülkeye ihraç ediliyor.

Geleneksel halı dokumacılığının da yapıldığı, küçüklü büyüklü 50'ye yakın halı restorasyon atölyesinin yer aldığı beldede, yaklaşık 5 bin kişi geçimini bu işten sağlıyor.

Bugüne kadar başta TBMM Milli Saraylar Halı Koleksiyonu'ndaki tarihi halılar olmak üzere yurt içi ve yurt dışından kıymetli halıların restorasyonunun usta ellerde yapıldığı beldede, kullanılamaz durumdaki eski halılar da yeniden hayat buluyor.

Türkiye'nin değişik yerlerinden toplanan eski, yamalı ve deforme olmuş halıların önce yıkaması ve tıraşlaması yapılıyor. Burada bazı aşamalardan geçirilen halılar, daha sonra ustalar tarafından istenilen zevke göre parçalar halinde kesilip birleştirilerek tekrar değerlendiriliyor.

Halı ustası Ramazan Solak, 37 yıldır halı tamiri yaptığını söyledi.

Halıcılığın belde halkının geçim kaynağı olduğunu ve bu sektörde Sultanhanı'nın önemli bir yerde bulunduğunu belirten Solak, gelen halıları ilmek ilmek işleyerek tamirini, bakımını yaptıklarını anlattı.

"Ayda ortalama bin metrekare halı yapıyoruz"

Patchwork yöntemiyle yapılan halıların çok moda olduğunu ve dünyanın birçok yerinden talep geldiğini dile getiren Solak, şöyle devam etti:

"Bu yöntemle yaptığımız halılar sayesinde işlerimiz çok iyi. Bize birçok yerden talep geliyor. Yurt içinin yanı sıra başta ABD olmak üzere, Almanya, Fransa, İtalya ve İsrail'den bize siparişler geliyor. Şu an talepleri yetiştiremeyecek seviyeye geldik. Müşteriler mobilyalarının fotoğrafını gönderiyor. Biz de istenilen zevke göre halıları hazırlıyoruz. Ayda ortalama bin metrekare halı yapıyoruz. Bu da 450-500 halıya denk geliyor."

Dünya çapında ün kazandı

Sultanhanı Belediye Başkanı Fahri Solak da beldenin 1980 yılından beri yaptığı tarihi halı restorasyonu ile dünya çapında ün kazandığına dikkati çekti.

Beldeye dünyanın birçok yerinden kıymetli halıların getirildiğini ve bu sayede herkes tarafından tanındıklarını vurgulayan Solak, şunları kaydetti:

"Burada 50'ye yakın atölye var. Beldemize gelen tarihi halıların ustalarımız tarafından tamiratı yapılıyor. Ustalarımız, halı sektöründe en iyisini yapmak için sürekli kendilerini geliştiriyor. Hem imalat, hem restorasyon hem de şu an moda olan patchwork konusunda en güzel halılar burada yapılıyor. Beldemizde 5 bin kişi bu meslekten ekmek kazanıyor."

AA

Anahtar Kelimeler:
Halı Restorasyon MerkeziAksaraySultanhanı Beldesi
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