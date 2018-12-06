BURSA / YAŞAR ŞENYÜZ

Alzhemier Konuk Evi’ni tamamlamak için Bursa İpek Lions kulübünden

ERSİN FAİKZADE KONSERİ

Bursa’da ki Nilüfer Belediyesi, Lions Kulübü ve hayırsever Dikencik ailesinin işbirliği ile 2015 yılında temelleri atılan fakat hala bitirilemeyen Alzheimer Konuk Evi’nin tamamlanması için İpek Lions kulübü tarafından 21 Aralık akşamı Ersin Faikzade konseri düzenleniyor.

Yapımına Dikencik ailesinin bağışı ile başlanan Alzheimer konukevi inşaat aşamasının sonlarına gelindiğinde finansal zorluklar yaşanmaya başladı.Tamamen bağışlarla ilerleyen projeye hız kazandırmak için harekete geçen Bursa İpek Lions Kulübü Başkanı Nazan Bozan düzenlediği konserle hem Bursa'lılara bir müzik şöleni sunmak hem de elde edilecek gelirle hastanenin tamamlanmasına katkıda bulunmak istediklerini söyleyip bu anlamlı gecede tüm Bursa'lıları yanlarında görmek istediklerini belirtti. Bilet satışlarının İpek Lions Kulübü tarafından yapıldığı geceye destek olmak isteyen herkesin kendisine ulaşabileceğini belirten Nazan Bozan "Biliyorum bu anlamlı proje için Bursa’lı hayırseverler gücünü bir kez daha gösterecektir" dedi. 21 Aralık Akşamı Misi Kamp Karavan Restaurantta gerçekleştirilecek olan Ersin Faikzade konseri, saat 20:00 da başlayıp gecenin geç saatlerine kadar sürecek.