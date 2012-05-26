Erdoğan'ın biyografisine yoğun ilgi

Sırbistan'da Boşnak nüfusun yoğun olarak yaşadığı Sancak bölgesinin en büyük kenti Novi Pazarlı Avdiya Salkoviç'in Boşnakça'ya çevirdiği Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın hayatını anlatan ''Recep Tayyip Erdoğan-Bir liderin doğuşu'' adlı kitap, Bosna Hersekli ''Dobra Knjiga'' yayınevi tarafından yayımlanmasının ardından, okuyucular tarafından ilgiyle karşılandı.Novi Pazar'da ''Svetionik'' yayınevleri tarafından okuyucuyla buluşan kitap, bu süre içerisinde Bosna Hersek'te en fazla satılan kitaplar arasına girdi.Kitabı Boşnakça yayınlayan yayınevi sahibi İzedin Şikalo, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ''kitabın Bosna Hersekli okuyucular arasında coşku yarattığını'' söyledi. Şikalo, ''Saraybosna'da düzenlenen kitap fuarında bu kitabın en çok sattığından eminim. Kitaba ilgi çok büyük'' dedi.Şikalo, yayımladıktan sonra herkesten büyük övgü aldıkları kitaba ilişkin tepkilerin de son derece olumlu olduğunu belirtti.