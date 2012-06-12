Erdoğan, Itri konserini dinledi

ANKARA

Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, CSO Konser Salonu'ndaki etkinliğin başında yaptığı konuşmada, UNESCO'nun 2012'yi ''Itri ve Nabi yılı'' ilan ettiğini belirterek, dünyanın bu iki insanı andığını kaydetti.

Günay'ın konuşmasının ardından, sanat yönetmenliğini Murat Salim Tokaç'ın yaptığı orkestra Itri ve Nabi'nin eserlerini seslendirdi.

Tokaç, konser sonunda yaptığı konuşmada etkinliğin 2 yıllık bir çalışmanın eseri olduğunu belirtti.

Bakan Günay'ın sahneye davet ettiği Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, sanatçıları tek tek tebrik etti.

Başbakan Erdoğan, Tokaç'a plaket verdi.

Konseri, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan, Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Danıştay Başkanı Hüseyin Karakullukçu, bazı AK Partili milletvekilleri, TRT Genel Müdürü İbrahim Şahin, Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kemal Öztürk ile çok sayıda davetli izledi.