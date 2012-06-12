Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 15°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
163.557
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3447
EURO
4.7410
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

Erdoğan, Itri konserini dinledi

Başbakan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Itri'nin eserlerinin seslendirildiği Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın (CSO) konserini dinledi.

Erdoğan, Itri konserini dinledi

Başbakan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Itri'nin eserlerinin seslendirildiği Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın (CSO) konserini dinledi.

12 Haziran 2012 Salı 08:41
603 Okunma
Erdoğan, Itri konserini dinledi

ANKARA

Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, CSO Konser Salonu'ndaki etkinliğin başında yaptığı konuşmada, UNESCO'nun 2012'yi ''Itri ve Nabi yılı'' ilan ettiğini belirterek, dünyanın bu iki insanı andığını kaydetti.
Günay'ın konuşmasının ardından, sanat yönetmenliğini Murat Salim Tokaç'ın yaptığı orkestra Itri ve Nabi'nin eserlerini seslendirdi.
Tokaç, konser sonunda yaptığı konuşmada etkinliğin 2 yıllık bir çalışmanın eseri olduğunu belirtti.
Bakan Günay'ın sahneye davet ettiği Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, sanatçıları tek tek tebrik etti.
Başbakan Erdoğan, Tokaç'a plaket verdi.
Konseri, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan, Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Danıştay Başkanı Hüseyin Karakullukçu, bazı AK Partili milletvekilleri, TRT Genel Müdürü İbrahim Şahin, Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kemal Öztürk ile çok sayıda davetli izledi.

AA

Son Güncelleme: 12.06.2012 00:42
Anahtar Kelimeler:
Itri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bir İmza Günü de İzmir’de
Bir İmza Günü de İzmir’de
‘Yazarın Yolculuğu’ yeni kahramanlarını arıyor
‘Yazarın Yolculuğu’ yeni kahramanlarını arıyor
FİLM-SAN VAKFI VE SANAT CAMİASI İÇİN...
FİLM-SAN VAKFI VE SANAT CAMİASI İÇİN...
Müzik dünyamızın efsanesi Başarılı Kadın: Kamuran Akkor
Müzik dünyamızın efsanesi Başarılı Kadın: Kamuran Akkor
“Başıma Bir İş Geldi
“Başıma Bir İş Geldi
'Ayla' ABD'den ödülle döndü
'Ayla' ABD'den ödülle döndü
Kurtulmuş'tan Türk dizilerinin Suudi Arabistan'da yayından kaldırılmasına tepki
Kurtulmuş'tan Türk dizilerinin Suudi Arabistan'da yayından kaldırılmasına tepki
'Okçuluk Türklerin geninde var'
'Okçuluk Türklerin geninde var'
SAKÜDER’İN 13. YIL SERGİSİ İSTANBUL’DA GERÇEKLEŞTİ
SAKÜDER’İN 13. YIL SERGİSİ İSTANBUL’DA GERÇEKLEŞTİ

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ