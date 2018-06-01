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Erdoğan'ın çağrısı üzerine yazdığı marşına klip çekti

Ses sanatçısı Abdurrahman Delen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Afrin için marş" çağrısı sonrası yazdığı "Türkiyem İçin" marşına klip hazırladı.

Erdoğan'ın çağrısı üzerine yazdığı marşına klip çekti

Ses sanatçısı Abdurrahman Delen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Afrin için marş" çağrısı sonrası yazdığı "Türkiyem İçin" marşına klip hazırladı.

01 Haziran 2018 Cuma 13:30
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Erdoğan'ın çağrısı üzerine yazdığı marşına klip çekti

Ses sanatçısı Abdurrahman Delen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Afrin için marş" çağrısı sonrası yazdığı "Türkiyem İçin" marşına klip çekti.

Delen, yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Zeytin Dalı Harekatı dönemindeki "marş çağrısı" sonrası harekete geçerek, marşın sözlerini ve müziğini hazırladığını söyledi.

Marşın ardından bir klip beklentisi oluştuğunu dile getiren Delen, çekimleri kısa süre önce tamamlanan klibin 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anıtı ile Türkiye'nin farklı bölgelerinde çekildiğini kaydetti.

"Türkiye için içimden gelenleri yazdım"

Delen, klibi marşla uyumlu ve anlamlı şekilde çektiklerini vurgulayarak, "Öyle bir eser yaptık ki ben de 'Ülkemde bir dikili ağacım oldu' diyorum." dedi.

Marşın içeriğinden bahseden Delen, "Marşımız; kardeşliği, barışı, ülkenin bekasını, huzuru anlatıyor. Marşımızda 'Edirne'den Kars'a' diyoruz çünkü biz en batıdan en doğuya biriz, ayrımız gayrımız yok. Ben bir halk ozanıyım ve Türkiye için içimden gelenleri yazdım. Bu marşımızı tüm Türkiye'ye ve tüm insanlığa armağan ediyorum." diye konuştu.

"Türkiyem İçin" marşı

Klibi sosyal medya platformlarında yer alan "Türkiyem İçin" isimli marşın bazı bölümleri ise şöyle:

Hepimiz bir fidanız güzel yurdumda / Zincirde bir halkayız barış yolunda / Kuzey, güney, doğu, batı Anadolu'da / Kardeşlik, barış bu vatan için / Barış, kardeşlik Türkiye'm için

Edirne'den Kars'a tek yürek olduk / Bu vatan yolunda canla baş koyduk / İman ile meydanları doldurduk / Hepimizin bu ülke güzel Türkiye

Yarınlar için dimdik durma zamanı / Şimdi tek yürek can olma zamanı / Yürümek değil koşmak zamanı / Kardeşlik, barış bu vatan için

Kim bölecekmiş bu güzel vatanı / Ecdadımdan emanettir her karış yanı / Bozalım içten, dıştan tüm oyunları / Hey benim güzel ülkem

AA

Anahtar Kelimeler:
Ses Sanatçısı Abdurrahman DelenCumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanAfrinAfrin Için MarşTürkiyem İçin
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