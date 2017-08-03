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Erdener Koyutürk Taş Plaklarıyla Festivalde....

18. Uluslararası Büyükçekmece Festivali'ne Erdener Koyutürk, taş plaklarından oluşan sergi ile katıldı

Erdener Koyutürk Taş Plaklarıyla Festivalde....

18. Uluslararası Büyükçekmece Festivali'ne Erdener Koyutürk, taş plaklarından oluşan sergi ile katıldı

03 Ağustos 2017 Perşembe 12:14
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Erdener Koyutürk Taş Plaklarıyla Festivalde....

HABER: NEZAHAT GÖÇMEN

İSTANBUL - Büyükçekmece belediyesi tarafından her yıl düzenlenen ve Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün’ün himayesinde yapılan 18. Uluslararası Büyükçekmece festivali  28 temmuz da başladı.  Festivalin kültür ve sanat direktörlüğünü Büyükçekmece belediyesi kültür işleri müdürü Nazan Karagözoğlu yapmakta. 64 ülkeden gelen yabancı sanatçılarla birlikte Türk sanatçıları da etkinliklerde bulunmakta.  Konserlerin yanı sıra fotoğraf  ve kukla sergileri de yapılmakta. Festivale Türkçe  tango sanatçısı ve koleksiyoner  Erdener Koyutürk taş plaklarından oluşan bir sergisiyle katıldı.  1920-1960 yılları arasındaki sanatçılarımızın çok nadir taş plaklarıyla birlikte, Erdener Koyutürk’ün  serginin açılış günü  verdiği tango konseri  misafirlerce ilgiyle izlendi.  Göl, ışık, su şovları, havai fişeklerle desteklenen  etkinlikler 5 ağustos günü sona erecek. 

  

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Anahtar Kelimeler:
Büyükçekmece BelediyesiBüyükçekmece FestivalErdener KoyutürkTaş Plaklar
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