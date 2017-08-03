Erdener Koyutürk Taş Plaklarıyla Festivalde....

HABER: NEZAHAT GÖÇMEN

İSTANBUL - Büyükçekmece belediyesi tarafından her yıl düzenlenen ve Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün’ün himayesinde yapılan 18. Uluslararası Büyükçekmece festivali 28 temmuz da başladı. Festivalin kültür ve sanat direktörlüğünü Büyükçekmece belediyesi kültür işleri müdürü Nazan Karagözoğlu yapmakta. 64 ülkeden gelen yabancı sanatçılarla birlikte Türk sanatçıları da etkinliklerde bulunmakta. Konserlerin yanı sıra fotoğraf ve kukla sergileri de yapılmakta. Festivale Türkçe tango sanatçısı ve koleksiyoner Erdener Koyutürk taş plaklarından oluşan bir sergisiyle katıldı. 1920-1960 yılları arasındaki sanatçılarımızın çok nadir taş plaklarıyla birlikte, Erdener Koyutürk’ün serginin açılış günü verdiği tango konseri misafirlerce ilgiyle izlendi. Göl, ışık, su şovları, havai fişeklerle desteklenen etkinlikler 5 ağustos günü sona erecek.