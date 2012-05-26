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Entelektüel hayatımızda derin izler bıraktı

Başbakan Yardımcısı Arınç, şair Necip Fazıl Kısakürek'in 29. ölüm yıl dönümü dolayısıyla ''twitter''da duygu ve düşüncelerini paylaştı.

Entelektüel hayatımızda derin izler bıraktı

Başbakan Yardımcısı Arınç, şair Necip Fazıl Kısakürek'in 29. ölüm yıl dönümü dolayısıyla ''twitter''da duygu ve düşüncelerini paylaştı.

26 Mayıs 2012 Cumartesi 08:49
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Entelektüel hayatımızda derin izler bıraktı
     Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, şair ve düşünür Necip Fazıl Kısakürek'in 29. ölüm yıl dönümü dolayısıyla ''twitter''da duygu ve düşüncelerini paylaştı.
     Arınç, ''Üstat'' Kısakürek'in, şiirleri, fikirleri ve duruşuyla Türkiye'nin karanlık yıllarında düşünce dünyasını bir meşale gibi aydınlattığını ifade etti.
     Bülent Arınç, Kısakürek'in nesilleri için büyük bir yol gösterici olduğunu, kendisi ve bugün aynı partide siyaset yaptığı birçok arkadaşının üzerinde büyük emeği bulunduğunu bildirdi.
     Siyasette ilkeli ve milletten yana olmayı, dik durmayı, milli ve manevi değerlere önem vermeyi Necip Fazıl Kısakürek'ten öğrendiklerinin altını çizen Arınç, şunları kaydetti:
     ''Ben yalnızca bizim kuşağımız için değil, gelecek kuşaklar için de üstadın fikirlerinin rehberlik edeceğine inanıyorum. O, hem bir edebiyat adamı hem de bir fikir adamı olarak entelektüel hayatımızda derin izler bıraktı. Eserleri fikir dünyamızda bir ab-ı hayat kaynağı olarak, sonsuza kadar gelecek nesillerin de ihtiyacını karşılayacaktır.''

AA

Son Güncelleme: 26.05.2012 00:50
Anahtar Kelimeler:
Arınç
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