Ünlü İspanyol şarkıcı Enrique Iglesias, EXPO 2016 Antalya sergi alanında konser verdi.

Grammy ve Latin Grammy sahibi şarkıcı, aktör, model ve söz yazarı Iglesias'ın EXPO 2016 Antalya'daki konseri yoğun ilgi gördü.

"Tonight (I'm Lovin' You), I Like How ıt Feels, Heartbeat" gibi sevilen şarkılarını seslendiren, çok sayıda uluslararası ödül sahibi Iglesias, alanı dolduran hayranlarına unutulmaz anlar yaşattı.

Iglesias hayranları sık sık şarkılara eşlik ederken, bazıları da dans etti.