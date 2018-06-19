“ENDLESS STORIES / SONSUZ HİKAYELER”

La Visione Art Gallery, 11 Haziran – 30 Haziran 2018 tarihleri arasında; Ayşegül Heper, Adnan Çoker, Bedriye Ateş, Boğaç Oydemir, Burçin Meriç, Cemal Ulus, Elif Sabancı Polat, Elif Uzel Işık, Enis Aktaş, Ergin İnan, Filiz Teker, Hacer Göktaş, Memet Zeki Sevinç, Mine Güllüoğlu, Mustafa Ata, Nafia Serpil Öztürk, Nesrin Mamati Aytek, Orhan Umut, Ömer Yiğit Aral, Özlem Koçal, Süleyman Saim Tekcan, Tanju Demirci’yle oluşan “Endless Stories / Sonsuz Hikayeler” adlı sergisine ev sahipliği yapıyor.

La Visione Art Gallery; her türlü malzemeyle yapılan, farklı teknik ve yaklaşımlarıyla, her biri kendi alanında uzmanlaşmış sanatçıları aynı çatı altında topluyor. Usta ve genç sanatçıların kendine özgü teknikleriyle icra ettiği eserler sanatseverlerle buluşuyor.