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"Enderun usulü" teravih namazı ilgi görüyor

Osmanlı döneminde ortaya çıkan "enderun teravihi"ne Kırşehirliler yoğun ilgi gösteriyor

"Enderun usulü" teravih namazı ilgi görüyor

Osmanlı döneminde ortaya çıkan "enderun teravihi"ne Kırşehirliler yoğun ilgi gösteriyor

06 Temmuz 2015 Pazartesi 13:10
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KIRŞEHİR - Osmanlı döneminde ortaya çıkan "enderun teravihi"ne Kırşehirliler yoğun ilgi gösteriyor.

Kırşehir'de, yeni açılan Hacı Ali Yüksel Cihan Camisi'nde enderun usulü teravih kıldırılmaya başlandı.

Cami imam hatibi Fatih Sarıyıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, enderun usulü teravih namazında dört imamın görev aldığını söyledi.

Kırşehir Müftülüğü tarafından başlatılan kentteki ilk uygulamaya ilginin güzel olduğunu ifade eden Sarıyıldız, teravih namazına gelenlerin çoğunun bir daha başka camiye gitmediklerini belirtti.

Her geçen gün cemaatin arttığını aktaran Sarıyıldız, şöyle konuştu:

"Bunun diğer teravih namazlarından farkı, bir kaç imam tarafından farklı makamlarda kıldırılıyor olması. Her iki ya da dört rekat başka bir imam tarafından kıldırılıyor. Her imam kendinden önce okunan ilahinin makamından namazı kıldırmaya devam ediyor. Rast makamında ilahi okunursa değişen imam arkadaşımız aynı makamda diğer rekatları kıldırıyor. Teravih namazını segah makamıyla bitiriyoruz. Namazın süresinin uzaması söz konusu değil. Ramazan ayının manevi ortamından istifade etmek isteyenler teveccüh gösteriyor."

Caminin diğer imam hatibi Mustafa Fidan da ilahi ve namaz şeklinde tekrarlayan enderun usulü teravih namazında genel olarak hicaz, rast, uşşak, saba, segah, nihavent makamlarını uyguladıklarını dile getirdi.

"Türk sanat müziğindeki makamlarla karıştırmamak gerekir"

Namaza bir makamda ilahiyle başlandığını ve ona uygun makamda namaz kıldırıldığını belirten Fidan, "Selam verildikten sonra tekrar hangi makamdan ilahiye giriliyorsa aynı makamla diğer imam arkadaş namaza devam ediyor. Bu makamları, Türk sanat müziğindeki makamlarla karıştırmamak gerekir. Bizim yaptığımız dini musikidir" diye konuştu.

Fidan, hicaz makamında "Sana Geliyorum", nihavent makamında "Yarabbi Aşkını Ver Bana", saba makamında "Kainatı Döndüren" gibi ilahileri seslendirdiklerini anlatarak, "Teravih namazı sonundaki, Itri'inin bestelediği 'Allahümme Salli' diye okuduğumuz duayı segah makamında söyleyerek bitiriyoruz. Namazın sonundaki Kur'an-ı Kerim'den sureyi de yine segah makamında okuyoruz" dedi.

AA

Son Güncelleme: 06.07.2015 12:43
Anahtar Kelimeler:
önce VatanEnderun Usulü
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