Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 20°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
96455
ALTIN
223.181
DOLAR
5.6626
STERLİN
7.3967
EURO
6.5275
Bursa'da otomobil bariyerlere çarptı: 1 ölü
Bursa'da otomobil bariyerlere çarptı: 1...
Van'da fuhuş operasyonu
Van'da fuhuş operasyonu
Eskişehir'de asayiş uygulaması
Eskişehir'de asayiş uygulaması
Edirne'de düzensiz göçmen operasyonu
Edirne'de düzensiz göçmen operasyonu
Beşiktaş, Göztepe deplasmanında
Beşiktaş, Göztepe deplasmanında

Enbe Orkestrası uçurumda klip çekti.

Dilek Köroğlu’nun haberi için tıklayınız...

Enbe Orkestrası uçurumda klip çekti.

Dilek Köroğlu’nun haberi için tıklayınız...

20 Ekim 2018 Cumartesi 15:33
0 Okunma
Enbe Orkestrası uçurumda klip çekti.

İSTANBUL / DİLEK KÖROĞLU

Şef behzat gerçeker’in yönetimindeki Enbe Orkestrası yeni albümde

Doğukan Medetoğlu ile feat yaptığı yeni şarkısı “Keman” a klip çekti.

Söz& müzik Doğukan Medetoğlu, düzenleme Mustafa Ceceli imzası taşıyan Keman’ın klip çekimi Antalya Tazı Kanyon’unda Uğurcan Uruk yönetmenliğinde çekildi.

75 kişilik bir ekiple bir haftada çekilen büyük prodüksiyonlu klip için Behzat Gerçeker şunları söyledi: Dünya çapında sosyal medyada meşhur olan Tazı Kanyon’unda klibimizi çektik. Kanyonun zirvesine maalesef yol yoktu. Bu nedenle piyanoyu 25 kişilik bir ekiple 400 metre yüksekliğe ellerimizle taşıdık. Uçurumun kenarında aksiyonu fazla bir klip çektik” dedi.
 

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Enbe OrkestrasıKemanAntalya Tazı Kanyonu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gülüşüne hayranım-Ersen Özpirinçci
Gülüşüne hayranım-Ersen Özpirinçci
Ayşe Erbulak’ın yeni öğretim yılı heyecanı
Ayşe Erbulak’ın yeni öğretim yılı heyecanı
Buray’ın ‘Kehanet’i çıktı!
Buray’ın ‘Kehanet’i çıktı!
Paris Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı başladı
Paris Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı başladı
Bodrum'da 4. Rusya Kültür Günleri
Bodrum'da 4. Rusya Kültür Günleri
Yol Arkadaşım 2 filminin Avrupa galası
Yol Arkadaşım 2 filminin Avrupa galası
Ara Güler, yarın son yolculuğuna uğurlanacak
Ara Güler, yarın son yolculuğuna uğurlanacak
İstiklal Caddesi'nde Ara Güler platformu
İstiklal Caddesi'nde Ara Güler platformu
Ghost the Musical bu akşam izleyiciyle buluşacak
Ghost the Musical bu akşam izleyiciyle buluşacak

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ