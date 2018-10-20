Enbe Orkestrası uçurumda klip çekti.

İSTANBUL / DİLEK KÖROĞLU



Şef behzat gerçeker’in yönetimindeki Enbe Orkestrası yeni albümde



Doğukan Medetoğlu ile feat yaptığı yeni şarkısı “Keman” a klip çekti.



Söz& müzik Doğukan Medetoğlu, düzenleme Mustafa Ceceli imzası taşıyan Keman’ın klip çekimi Antalya Tazı Kanyon’unda Uğurcan Uruk yönetmenliğinde çekildi.



75 kişilik bir ekiple bir haftada çekilen büyük prodüksiyonlu klip için Behzat Gerçeker şunları söyledi: Dünya çapında sosyal medyada meşhur olan Tazı Kanyon’unda klibimizi çektik. Kanyonun zirvesine maalesef yol yoktu. Bu nedenle piyanoyu 25 kişilik bir ekiple 400 metre yüksekliğe ellerimizle taşıdık. Uçurumun kenarında aksiyonu fazla bir klip çektik” dedi.

