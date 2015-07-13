En eski Mushaflar yayınlandı

İSTANBUL - İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi (IRCICA), dünyanın dört bir yanındaki önemli kütüphane ve müzelerde yer alan ve hicri ilk asra ait en eski Kur’an-ı Kerim nüshalarını yayınladı.

IRCICA'dan yapılan açıklamaya göre IRCICA, büyük bir titizlikle yürütülen çalışmalar sonucu Mushafları hem basılı hem de dijital ortamda yayınlayarak bir ilki gerçekleştirdi.

IRCICA Genel Direktörü Halit Eren, konuya ilişkin değerlendirmesinde, projenin detaylarını ve mukaddes eserlerin bir araya geliş sürecini anlattı.

IRCICA olarak, Mushafların nüshalarının temini ve yayına hazırlanması ve yayınlanması çalışmalarına 2005 yılında başladıklarını belirten Eren, şunları kaydetti:

"Araştırmadan basıma kadar Dr. Tayyar Altıkulaç ve bendeniz olmak üzere IRCICA’da oluşturulan bir heyet süreci takip etti. Kûfi ve hicazi hatlarla yazılmış olan harekesi olmayan bu Mushafların baştan sona kadar satır satır okunması, yeniden yazılması, elimizde mevcut Mushaflarla ve zikredilen diğer Mushaflarla harf harf, kelime kelime karşılaştırılması çalışmasını eski Diyanet İşleri Başkanı Dr. Tayyar Altıkulaç Beyefendi büyük bir sabır ve titizlikle gerçekleştirdi. Sayın Altıkulaç, bu çalışmaların en yorucu kısmını, bugüne kadar dünyada hiç kimsenin yapmadığı meşakkatli bir hizmeti gerçekleştirmiştir.

Hicri ilk asra ait bu eserler bir elin parmaklarını geçmiyor. İşe en yakınımızdaki nüsha ile başladık. Topkapı Sarayı Müzesi’nde muhafaza edilen ve Hz. Osman’a nispet edilen Mushaf’ın tıpkıbasımını yayınladık. Akademik bir edisyonunu elimizdeki Mushaflarla karşılaştırarak yayınladık. Topkapı Mushafını Kültür Bakanlığı’nın izni ile inceledik ve yayınladık. Ancak, çok arzu ettiğimiz halde karbon testini yaptıramadık."