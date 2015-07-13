Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 16°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
162.935
DOLAR
3.8441
STERLİN
5.3425
EURO
4.7351
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

En eski Mushaflar yayınlandı

IRCICA, dünyanın dört bir yanındaki önemli kütüphane ve müzelerde yer alan ve hicri ilk asra ait en eski Kur’an-ı Kerim nüshalarını yayınladı

En eski Mushaflar yayınlandı

IRCICA, dünyanın dört bir yanındaki önemli kütüphane ve müzelerde yer alan ve hicri ilk asra ait en eski Kur’an-ı Kerim nüshalarını yayınladı

13 Temmuz 2015 Pazartesi 12:49
767 Okunma
En eski Mushaflar yayınlandı

İSTANBUL - İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi (IRCICA), dünyanın dört bir yanındaki önemli kütüphane ve müzelerde yer alan ve hicri ilk asra ait en eski Kur’an-ı Kerim nüshalarını yayınladı.

IRCICA'dan yapılan açıklamaya göre IRCICA, büyük bir titizlikle yürütülen çalışmalar sonucu Mushafları hem basılı hem de dijital ortamda yayınlayarak bir ilki gerçekleştirdi.

IRCICA Genel Direktörü Halit Eren, konuya ilişkin değerlendirmesinde, projenin detaylarını ve mukaddes eserlerin bir araya geliş sürecini anlattı.

IRCICA olarak, Mushafların nüshalarının temini ve yayına hazırlanması ve yayınlanması çalışmalarına 2005 yılında başladıklarını belirten Eren, şunları kaydetti:

"Araştırmadan basıma kadar Dr. Tayyar Altıkulaç ve bendeniz olmak üzere IRCICA’da oluşturulan bir heyet süreci takip etti. Kûfi ve hicazi hatlarla yazılmış olan harekesi olmayan bu Mushafların baştan sona kadar satır satır okunması, yeniden yazılması, elimizde mevcut Mushaflarla ve zikredilen diğer Mushaflarla harf harf, kelime kelime karşılaştırılması çalışmasını eski Diyanet İşleri Başkanı Dr. Tayyar Altıkulaç Beyefendi büyük bir sabır ve titizlikle gerçekleştirdi. Sayın Altıkulaç, bu çalışmaların en yorucu kısmını, bugüne kadar dünyada hiç kimsenin yapmadığı meşakkatli bir hizmeti gerçekleştirmiştir.

Hicri ilk asra ait bu eserler bir elin parmaklarını geçmiyor. İşe en yakınımızdaki nüsha ile başladık. Topkapı Sarayı Müzesi’nde muhafaza edilen ve Hz. Osman’a nispet edilen Mushaf’ın tıpkıbasımını yayınladık. Akademik bir edisyonunu elimizdeki Mushaflarla karşılaştırarak yayınladık. Topkapı Mushafını Kültür Bakanlığı’nın izni ile inceledik ve yayınladık. Ancak, çok arzu ettiğimiz halde karbon testini yaptıramadık."

AA

Son Güncelleme: 13.07.2015 12:29
Anahtar Kelimeler:
önce VatanMushaf
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bir İmza Günü de İzmir’de
Bir İmza Günü de İzmir’de
‘Yazarın Yolculuğu’ yeni kahramanlarını arıyor
‘Yazarın Yolculuğu’ yeni kahramanlarını arıyor
FİLM-SAN VAKFI VE SANAT CAMİASI İÇİN...
FİLM-SAN VAKFI VE SANAT CAMİASI İÇİN...
Müzik dünyamızın efsanesi Başarılı Kadın: Kamuran Akkor
Müzik dünyamızın efsanesi Başarılı Kadın: Kamuran Akkor
“Başıma Bir İş Geldi
“Başıma Bir İş Geldi
'Ayla' ABD'den ödülle döndü
'Ayla' ABD'den ödülle döndü
Kurtulmuş'tan Türk dizilerinin Suudi Arabistan'da yayından kaldırılmasına tepki
Kurtulmuş'tan Türk dizilerinin Suudi Arabistan'da yayından kaldırılmasına tepki
'Okçuluk Türklerin geninde var'
'Okçuluk Türklerin geninde var'
SAKÜDER’İN 13. YIL SERGİSİ İSTANBUL’DA GERÇEKLEŞTİ
SAKÜDER’İN 13. YIL SERGİSİ İSTANBUL’DA GERÇEKLEŞTİ

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ