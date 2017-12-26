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Türkiye'de 2017’nin en çok izlenen filmlerinin ilk 10 sırasında yer alan yapımların altısı yerli komedi.

En çok bunlar izlendi

Türkiye'de 2017’nin en çok izlenen filmlerinin ilk 10 sırasında yer alan yapımların altısı yerli komedi.

26 Aralık 2017 Salı 11:37
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En çok bunlar izlendi
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Box Office Türkiye'den derlenen bilgilere göre, 2017'de vizyona giren filmler arasında en çok izlenen yapım, Şahan Gökbakar’ın yazıp başrolünde yer aldığı "Recep İvedik 5filmi oldu. Şubat ayında vizyona giren komedi türündeki film, 7 milyon 437 bin 50 kişi tarafından izlendi. Togan Gökbakar'ın yönettiği filmden elde edilen gelir ise 85 milyon 986 bin lira oldu.

Kore Savaşı'nda yaşanan gerçek ve dramatik bir hikayeyi beyazperdeye aktaran "Ayla" filmi, listenin ikinci sırasında yer aldı. Geçtiğimiz günlerde yaşamını yitiren Astsubay Süleyman Dilbirliği'nin savaşta bulduğu ve sahiplendiği 5 yaşındaki Koreli yetim çocuk ile yaşadıklarının ele alındığı filmi, 5 milyon 110 bin 62 kişi izledi. Filmden, 60 milyon 861 bin lira hasılat elde edildi.

Gülse Birsel'in yazdığı, 1 Aralık'ta vizyona giren "Aile Arasında" filmi listenin üçüncü sırasında yer aldı. Komedi türündeki film, 2 milyon 799 bin 599 kişi tarafından izlendi. Engin Günaydın, Demet Evgar ve Erdal Özyağcılar'ın rol aldığı filmden elde edilen gelir ise 35 milyon 929 bin liraya ulaştı.

Yılın en çok izlenen dördüncü yapımı, ocak ayında vizyona giren, Ahmet Kural ve Murat Cemcir'in başrollerini paylaştığı "Çalgı Çengi İkimiz" filmi oldu. Film 2 milyon 798 bin seyirci rakamına ulaşırken 32 milyon 540 bin 648 lira gişe hasılatı elde etti.

"Hızlı ve Öfkeli 8" listenin 5. sırasında yer aldı

En çok izlenen filmler arasında beşinci sırada, yabancı bir yapım olan F. Gary Gray'in yönettiği ve Vin Diesel'in yanı sıra Helen Mirren ve Charlize Theron'un da rol aldığı "Hızlı ve Öfkeli 8" yer aldı. Nisan ayında vizyona giren filmi, 2 milyon 656 bin 286 kişi izledi. Filmden elde edilen gelir ise 31 milyon 761 bin lira oldu.

Ekim ayında vizyona giren, İbrahim Büyükak ve Oğuzhan Koç'un başrolü paylaştığı "Yol Arkadaşım" filmi, listeye altıncı sıradan girdi. Komedi türündeki film, 1 milyon 919 bin kişi tarafından izlendi ve 21 milyon 492 bin lira gelire ulaştı.

Ata Demirer'in kaleme aldığı ve iki ayrı kişi olarak izleyicinin karşısına çıktığı "Olanlar Oldu" adlı komedi filmi, en çok izlenen yedinci film oldu. Ocak ayında izleyiciyle buluşan filmi, 1 milyon 810 bin kişi izledi.

AA

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