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Emmy Ödülleri'nde Türk dizileri rüzgarı

Bu yıl 46'ncısı düzenlenen ve televizyonculuk sektöründe en prestijli ödüllerden biri kabul edilen Uluslararası Emmy Ödülleri, New York'taki Midtown Hilton Otel'de düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

Emmy Ödülleri'nde Türk dizileri rüzgarı

Bu yıl 46'ncısı düzenlenen ve televizyonculuk sektöründe en prestijli ödüllerden biri kabul edilen Uluslararası Emmy Ödülleri, New York'taki Midtown Hilton Otel'de düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

20 Kasım 2018 Salı 09:40
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Emmy Ödülleri'nde Türk dizileri rüzgarı

NEW YORK 

Finale kalan Türk yapımları ve oyuncular, gecede ödül alamasa da kırmızı halıda hem yabancı basından hem de katılımcılardan büyük ilgi topladı.

"Ortada büyük bir başarı var"

"Söz" dizisindeki performansı ile "En İyi Erkek Oyuncu" kategorisinde aday gösterilen Tolga Sarıtaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Emmy International çok prestijli bir ödül. Burada özellikle Türkiye'yi temsil etmek, burada olmak çok güzel bir duygu." dedi.

Ödül töreninde birçok kişiyle tanışma imkanı bulduğu belirten Sarıtaş, bu organizasyonun kendisi için çok güzel bir deneyim olduğunu vurguladı.

ABD'de genel olarak güzel tepkiler aldığını dile getiren Sarıtaş, "Özellikle buraya gelince anladım ki Türk dizilerine çok büyük bir ilgi var. Bu beni çok sevindirdi. Ortada büyük bir başarı var Türk dizi sektörü olarak ve bu başarının bir parçası olmak çok güzel bir duygu. Ben de bunu temsil etmek üzere buradayım." görüşünü paylaştı.

"Sadece burada olmak yeterli"

Rol aldığı "Cesur ve Güzel" dizisi "En İyi Dizi" kategorisinde finale kalan Tuba Büyüküstün de yaptığı açıklamada, daha önce de bu ödüle "En İyi Kadın Oyuncu" dalında aday gösterildiğini, bunun ikinci deneyimi olduğunu belirtti.

Büyüküstün, "Burada olmak her zaman çok keyifli. Emmy International ailesi diyorum ben artık. Gerçekten çok sıcaklar, çok misafirperverler. Sadece burada olmak yeterli. Biraz önce 'Ödülü alacak mısınız, ne hissediyorsunuz?' diye bir soru geldi. Burada olunca şuna inanıyorsun ki önemli olan burada olmak." diye konuştu.

Kendisini içeride büyük bir kalabalığın beklediğini anlatan Büyüküstün, "Bu muhteşem. Ne diyebilirim ki?" ifadelerini kullandı.

Ayrıca gecede "En İyi Dizi" kategorisinde yarışan "İstanbullu Gelin" dizisini ise yapımcı Onur Güvenatam ve Global Agency CEO'su İzzet Pinto temsil etti.

AA

Anahtar Kelimeler:
Emmy ödülleriTürkDizi
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