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'Emekli kuklalar' sergide buluştu

Dünyaca ünlü Susam Sokağı'nın sevilen karakterleri "Kermit", "Minik Kuş", "Miss Piggy" ve "Kurabiye Canavarı", New York'ta sürekli açık sergide 7'den 70'e tüm meraklılarının ilgisine sunuluyor.

'Emekli kuklalar' sergide buluştu

Dünyaca ünlü Susam Sokağı'nın sevilen karakterleri "Kermit", "Minik Kuş", "Miss Piggy" ve "Kurabiye Canavarı", New York'ta sürekli açık sergide 7'den 70'e tüm meraklılarının ilgisine sunuluyor.

30 Temmuz 2017 Pazar 13:45
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'Emekli kuklalar' sergide buluştu

NEW YORK

ABD'nin New York kenti Astoria bölgesinde yer alan Museum of Moving Images, 1990'da hayatını kaybeden ünlü yapımcı Jim Henson'ın anısını yaşatmak ve geliştirdiği karakterleri yeni nesillere de aktarmak için kalıcı "Jim Henson Sergisi" açtı.

Sergide, Hanson'ın 1960'lı yıllardan itibaren televizyon ve eğlence dünyasına kazandırdığı 47 kuklanın yanı sıra sanatçının üzerinde çalıştığı taslaklar, senaryolar ve şemalar ile diğer malzemelerden oluşan 300'den fazla obje de bulunuyor.

Dünyaca ünlü kuklalar arasında "Kermit", "Miss Piggy", "Elmo", "Minik Kuş", "Kurabiye Canavarı", "Edi" ve Susam Sokağı dizindeki birçok karakter yer alıyor.

Sergide ayrıca "The Muppet Show", "Fraggle Rock", "The Dark Crystal" ve "Labyrinth" gibi Henson ve ekibinin geliştirdiği ve senaryolarını yazdığı diğer yapımlara ait eşyalar da beğeniye sunuluyor.

"Kukla yapımı ve televizyon dünyasında öncüydü"

Museum of Moving Images Basın ve Halkla İlişkiler Yöneticisi Tomoko Kawamoto, AA muhabirine yaptığı açıklamada, serginin "Muppets"ın geliştiricisi Henson anısına açıldığını söyledi.

Sergide Henson'ın tüm sanat geçmişini yansıtmayı amaçladıklarını anlatan Kawamoto, sanatçının kukla yapımının yanı sıra televizyon dünyasının öncülerinden olduğunu ve teknolojiyi kullanmada kendinden sonrakilere emsal teşkil ettiğini dile getirdi.

Kawamoto, Henson'ın çok başarılı ekiple çalıştığını ve ortaya çıkardıkları eserlerin bugünkü genç nesilleri de etkilemeyi sürdürdüğüne işaret ederek, bu nedenle Henson'a ait notlar, video klipler, taslaklar, senaryo metinleri ve film şeritlerinin de halkın ilgisine sunulduğunu kaydetti.

"Yetişkinler büyüdükleri karakterleri görmekten heyecan duyuyor"

Sergideki tüm kuklaların orijinal olduğunu ancak bazı karakterlerin birden çok kopyasının bulunduğunu vurgulayan Kawamoto, kuklaların hangi tarihte üretildiği ve hangi film ve bölümlerde kullanıldığını anlatan bilgilerin de sergide yer aldığını bildirdi.

Bazı kuklaların değişebileceğini, bazılarının farklı sergilere bir süreliğine gönderilebileceğini anlatan Kawamoto, bununla birlikte serginin sürekli açık olacağını ifade etti.

Kuklalara hem çocukların hem de yetişkinlerin ilgi gösterdiğine dikkati çeken Kawamoto, "Yetişkinler büyüdükleri karakterleri görmekten heyecan duyuyor. Sergiyi gezen yetişkinler, çocukluklarının da kukla karakterleri, Kermit, Minik Kuş ve diğer Susam Sokağı ekibini canlı görmelerinden çok memnun oluyorlar." dedi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Emekli KuklalarSergiönce VatanNew York
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