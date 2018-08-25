Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 28°
az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
90186
ALTIN
233.637
DOLAR
6.1028
STERLİN
7.7416
EURO
6.9689
Kasımpaşa, Sivas deplasmanında
Kasımpaşa, Sivas deplasmanında
Beşiktaş ile Antalyaspor 45. maça çıkıyor
Beşiktaş ile Antalyaspor 45. maça...
Çin’de otel yangını: 18 ölü
Çin’de otel yangını: 18 ölü
Diego Reyes, İstanbul'da
Diego Reyes, İstanbul'da
Yemen'in Beyda ilinde şiddetli çatışma: 13 ölü
Yemen'in Beyda ilinde şiddetli çatışma:...

Elif Yıldız Kıratlı şiir yazmaya devam ediyor

Elif Yıldız Kıratlı’nın son şiir kitabı ‘Geçmiş zaman fiilleri’ Ceren Kültür Yayınları’ndan çıktı.

Elif Yıldız Kıratlı şiir yazmaya devam ediyor

Elif Yıldız Kıratlı’nın son şiir kitabı ‘Geçmiş zaman fiilleri’ Ceren Kültür Yayınları’ndan çıktı.

25 Ağustos 2018 Cumartesi 11:38
7 Okunma
Elif Yıldız Kıratlı şiir yazmaya devam ediyor

80 sayfalık kitabın içerisinde  Şair’in birbirinden güzel çeşitli şiirleri yer alıyor.

Yaz bitmeden okuyun.

Elif Yıldız Kıratlı  bir kadın olarak hem sorguluyor, hem dik duruyor hem de şiir yazmaya devam ediyor.

Biraz daha, bir damla ıslanmaya

"Midesi bulanır" sonra, kökleri çürür naneli sakızların
Asma yapraklarının,
keçi çıngıraklarının ve bilcümle mahlukatın
 
Gece fısdıldar boşluğa
"Gün ışığında benimle gel"
 "Ahh çığlığım benim"
-Avazım çıktığınca-
 
K a r a n l ı k
Kalın K i t a p t a
Ya sonra?
 
Biraz daha.
Az sonra

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 25.08.2018 11:43
Anahtar Kelimeler:
Elif Yıldız
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tatilciler Giresun'da yaylaları tercih etti
Tatilciler Giresun'da yaylaları tercih etti
Bu hafta 6 film vizyona girecek
Bu hafta 6 film vizyona girecek
Sanartsal Galeride İmge’ler Sergilendi
Sanartsal Galeride İmge’ler Sergilendi
'Şişko Nuri'nin tedavisi sürüyor
'Şişko Nuri'nin tedavisi sürüyor
'Ahlat Ağacı' Türkiye'nin Oscar adayı oldu
'Ahlat Ağacı' Türkiye'nin Oscar adayı oldu
Adana Film Festivali için geri sayım başladı
Adana Film Festivali için geri sayım başladı
Alışverişin 500 yıllık simgesi
Alışverişin 500 yıllık simgesi
Tarih kokan müzeler bayramda açık olacak
Tarih kokan müzeler bayramda açık olacak
Flamingo cenneti Tuz Gölü'ne turist akını
Flamingo cenneti Tuz Gölü'ne turist akını

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ