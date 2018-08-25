Elif Yıldız Kıratlı şiir yazmaya devam ediyor

80 sayfalık kitabın içerisinde Şair’in birbirinden güzel çeşitli şiirleri yer alıyor.

Yaz bitmeden okuyun.

Elif Yıldız Kıratlı bir kadın olarak hem sorguluyor, hem dik duruyor hem de şiir yazmaya devam ediyor.

Biraz daha, bir damla ıslanmaya

"Midesi bulanır" sonra, kökleri çürür naneli sakızların

Asma yapraklarının,

keçi çıngıraklarının ve bilcümle mahlukatın



Gece fısdıldar boşluğa

"Gün ışığında benimle gel"

"Ahh çığlığım benim"

-Avazım çıktığınca-



K a r a n l ı k

Kalın K i t a p t a

Ya sonra?



Biraz daha.

Az sonra