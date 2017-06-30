Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 36°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BIST
100440
ALTIN
140.558
DOLAR
3.5126
STERLIN
4.5669
EURO
4.0071
Paşayeva’dan destek çağrısı
Paşayeva’dan destek çağrısı
Herkes İçin Orijinal Sanat 
Herkes İçin Orjinal Sanat 
Hayat hep başlangıç noktasındadır…
Hayat hep başlangıç noktasındadır…
İhtiyarlık veya Yaşlılık Kaç Yaşında Başlar?
İhtiyarlık veya Yaşlılık Kaç Yaşında...
Milli binici Karaevli'ye men cezası
Milli binici Karaevli'ye men cezası

Elazığ'da 223 yıllık cami restore edilecek

Elazığ'ın Keban ilçesinde 1794 yılında ibadete açılan ve bugüne kadar kesintisiz hizmet veren tarihi Yusuf Ziya Paşa Camisi'nde, Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğünce restorasyon çalışması başlatılacak.

Elazığ'da 223 yıllık cami restore edilecek

Elazığ'ın Keban ilçesinde 1794 yılında ibadete açılan ve bugüne kadar kesintisiz hizmet veren tarihi Yusuf Ziya Paşa Camisi'nde, Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğünce restorasyon çalışması başlatılacak.

30 Haziran 2017 Cuma 15:57
15 Okunma
Elazığ'da 223 yıllık cami restore edilecek

Elazığ'ın Keban ilçesinde 1794 yılında ibadete açılan ve bugüne kadar kesintisiz hizmet veren tarihi Yusuf Ziya Paşa CamisiMalatya Vakıflar Bölge Müdürlüğünce restore edilecek.

Keban İlçe Müftü Vekili Serkan Cihangir, yaptığı açıklamada, Yusuf Ziya Camisi'nin mülkiyetinin Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait olduğunu, gelecek aydan itibaren camide restorasyon ve çevre düzenlemesi yapılacağını söyledi.

Restorasyon çalışmasının 2 yıl süreceğini kaydeden Cihangir, bu nedenle caminin ibadete kapatıldığını belirtti.

Yusuf Ziya Paşa Camisi İmamı Mehmet Özdemir de Kallar Mahallesi'nde eğimli bir arazide bulunan ibadethanenin 18. yüzyılda Yusuf Ziya Paşa tarafından yapıldığını, yapı içerisinde medrese, mektep, çeşme ve şadırvan bulunduğunu bildirdi.

Yusuf Ziya Paşa Camisi'nin ilçenin önemli tarihi eseri olduğunu kaydeden Özdemir, yapının son dönem Osmanlı mimarisi ve süslemelerinin güzel bir örneğini teşkil ettiğini anlattı.

AA

Anahtar Kelimeler:
ElazığMalatya Vakıflar Bölge MüdürlüğüYusuf Ziya Paşa Camisi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Nasreddin Hoca fıkralarındaki özlü ve öğretici düşünceler geçerliliğini koruyor'
'Nasreddin Hoca fıkralarındaki özlü ve öğretici düşünceler geçerliliğini koruyor'
Dede Korkut uluslararası şölenle anılacak
Dede Korkut uluslararası şölenle anılacak
Sinema seyircisi azaldı, tiyatro seyircisi arttı
Sinema seyircisi azaldı, tiyatro seyircisi arttı
GEM Fest: Bir Aylık Müzik Festivali
GEM Fest: Bir Aylık Müzik Festivali
Ultra Europe’da Türkiye’yi başarıyla temsil eden Alihan İpek, bir kez daha ülkemizi temsil etmeye hazırlanıyor!
Ultra Europe’da Türkiye’yi başarıyla temsil eden Alihan İpek, bir kez daha ülkemizi temsil etmeye hazırlanıyor!
Dan Brown'ın yeni macerası İspanya'da geçecek
Dan Brown'ın yeni macerası İspanya'da geçecek

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ