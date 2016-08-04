'El Değmemiş Aşk' 9 Eylül'de vizyona girecek

"El Değmemiş Aşk" filminin yönetmeni Umut Kırca, düzenlenen basın toplantısında, filmin castını kendisinin belirlediğini ifade ederek, konusunun birden fazla aşk hikayesinden meydana geldiğini söyledi.

Kırca, filmin ilk yönetmenlik tecrübesi olduğunu dile getirerek, "Komedi yapmak istedim, zaten bunca yıl komedi yapan bir ailenin içinde büyüdüm. Hikayeyi kendim yazdırdım ve başladım. BKM ailesine çok teşekkür ediyorum, Necati Akpınar bize sette süper bir ortam sundu." diye konuştu.

Filmin beğenileceğini umduğunu belirten Kırca, "Her şeyi düşündük, taşındık ve herkesin keyif alacağı bir film yapmaya çalıştık, seyirciden de bunun karşılığını göreceğimizi düşünüyorum." dedi.

Çekimleri devam eden film, 9 Eylül'de vizyona girecek.