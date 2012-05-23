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Ekvator'dan Diyarbakır'a müzik ve yöresel kıyafetlerini taşıdılar

Ekvator'dan gelen ve İnka yerlilerinden oluşan İnka müzik grubu, yöresel kıyafetleriyle Diyarbakırlıların ilgi odağı oldu.

Ekvator'dan Diyarbakır'a müzik ve yöresel kıyafetlerini taşıdılar

Ekvator'dan gelen ve İnka yerlilerinden oluşan İnka müzik grubu, yöresel kıyafetleriyle Diyarbakırlıların ilgi odağı oldu.

23 Mayıs 2012 Çarşamba 13:34
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Ekvator'dan Diyarbakır'a müzik ve yöresel kıyafetlerini taşıdılar

DİYARBAKIR - Bağlar ilçesindeki NCity Alışveriş Merkezi'nin davetlisi olarak Ekvator'dan Diyarbakır'a gelen İnka müzik grubu, yöresel kıyafetleri ile yaptıkları gösteri ve müzikleriyle beğeni topladı. Kızılderili kıyafetleri ve ilginç müzik aletlerini gören vatandaşlar, grupla hatıra fotoğrafı çektiriyor.
NCity Yönetim Kurulu Üyesi Abdulnasır Çetin ve yöresel kıyafetleriyle 6 kişilik grup, Vali Mustafa Toprak'ı makamında ziyaret ederek, görüştü.
Çetin, görüşmede, çeşitli etkinlikler düzenlemek istediklerini, grubu da bu etkinlikler kapsamında Diyarbakır'a getirdiklerini belirterek, ''Grup, çok büyük bir ilgi gördü. 2 aydır Türkiye, 1 haftadır da Diyarbakır'da bulunuyorlar. İstanbul ve Antalya'da da gösterileri olacak. Çok güzel müzik yapıyorlar. Grup üyeleri ülkelerindeki İnka yerlilerinden'' dedi. Çetin, grubun bir gösterisine Vali Toprak'ı davet etti.
Görüşme sırasında grup üyeleri, Vali Toprak'a geleneksel müziklerinden küçük bir dinleti sundu.
Toprak, ''Türkiye'den bulunmaktan memnun musunuz?'' diye sorunca, grup, Türkiye'yi çok sevdiklerini, Diyarbakır'ın da çok güzel olduğunu belirtti.
Toprak, gruba Diyarbakır'ı tanıtan kitap, Diyarbakır türkülerinin yer aldığı CD, grup da geleneksel müziklerinin yer aldığı CD ve el işi bileklik Vali Toprak'a hediye etti.

Son Güncelleme: 23.05.2012 05:36
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Ekvatordan Diyarbakıra Müzik Ve Yöresel Kıyafetlerini Taşıdılar
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