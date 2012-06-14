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Eğitimci Yazarlar İstanbul için ortak imza attılar

Esenler Belediye Başkanı M.Tevfik Göksu, Esenler Kaymakamı Nazım Madenoğlu, Eğitim Kurumu Yöneticileri ve bazı Sivil Toplum Kuruluşları Eğitimci Yazarlar Platformunu Ziyaret Ederek Yazarları tebrik ettiler.

Eğitimci Yazarlar İstanbul için ortak imza attılar

Esenler Belediye Başkanı M.Tevfik Göksu, Esenler Kaymakamı Nazım Madenoğlu, Eğitim Kurumu Yöneticileri ve bazı Sivil Toplum Kuruluşları Eğitimci Yazarlar Platformunu Ziyaret Ederek Yazarları tebrik ettiler.

14 Haziran 2012 Perşembe 14:51
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Eğitimci Yazarlar İstanbul için ortak imza attılar

ESENLER - Kısa bir süre önce kurulan Eğitimci Yazarlar Platformu üyeleri ortak bir çalışmaya imza attılar. Esenler’de açılan eğitim festivalinde bir araya yazarlar kitaplarını imzalayıp okuyucularla sohbet ettiler. Eğitimci Yazarlar platformu sözcüsü Mahmut Balcı Platformun kuruluşu konusunda şu açıklamayı yaptı:
‘İstanbul’da görev yapan bazı yazar öğretmenlerle zaman zaman bir araya gelerek eğitim faaliyetlerinde karşılaştığımız sorunları konuşur çözüm önerileri üzerinde kafa yorarız. Ancak sürekli göç alan ve çarpık yapılaşmadan dolayı taşradaki bazı illerden daha olumsuz şartlara sahip olan İstanbul’un bazı ilçelerinde öğretmenlik yapmanın ciddi bir çaba ve sabır gerektirdiğini de biliyoruz. Çünkü İstanbul’un bazı ilçelerinin taşradan farkı yok. Sınıfa giren birçok idealist öğretmenin eğitimin geleceği ve kalitesi konusunda kendisini yerel yöneticilerden ve mülki amirlerden daha fazla sorumluluk sahibi gördüğüne inanıyoruz. Çünkü her eğitimci çevresini aydınlatırken tükenen bir muma benzer. Eğitimci Yazarlar Platformu bu yaklaşımdan hareketle kuruldu. Platform çatısı altında buluşan eğitimci yazarlar olarak eğitim dünyasındaki sorunları gündeme getirmeyi, eğitimin kalitesini arttırıcı kültürel ve sosyal çalışmalar yapmayı, önerilerde bulunmayı, eğitimci yazarların çalışmalarını ve görüşlerini geniş kitlelerle paylaşmayı hedeflemekteyiz.
Platform üyeleri olarak eğitim festivalinde yer almak suretiyle eğitimci dostlarla, öğrencilerle ve halkla iletişim kurmaya hem kendimizi ifade etmeye çalıştık. Festivale gelenlerle kültür, edebiyat, şiir ve düşünce konuları üzerinde sohbet etme imkanı bulduk. Eğitim Festivali’nde Eğitimci Yazarlar Platformu üyesi yedi eğitimci yazar arkadaşımızın İstanbul’u yedi farklı açıdan ele aldığı İstanbul Fatih ve Fetih isimli kitabı imzaladık. Kitapla ilgili çok olumlu tepkiler aldık. Bu kitabın önümüzdeki günlerde daha fazla ilgi göreceğini düşünüyoruz. Babıali Kitaplığı yayınları arasında çıkan ve dağıtımı birey kitap tarafından yapılan kitabın takdim yazısını yazan İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Muammer Yıldız’a, bu festivali organize ederek güzel bir çalışmaya imza attıkları için Esenler Belediyesine, Esenler Kaymakamlığına ve Esenler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne teşekkür ediyoruz.’
Yedi bölümden oluşan; Haşim Albayrak, İlyas Kara, Metin Korkmaz, A.Kadir Adıyaman, Mevlana Çakıral, Mahmut Balcı ve Yaşar Doğu’nun makaleleriyle katkıda bulunduğu kitabın arka kapağında ise şu bilgiler yer almakta:
‘Elinizdeki bu kitapta; Haşim Albayrak yazısında; fethi müjdelenen Konstantiniye’nin tarih öncesi gelişimini, bu gelişim esnasında şehrin aldığı isimleri aktarıyor. Şehir devleti karakterinden, imparatorluk başkenti karakterine dönüşen ve fetihle huzur bulan yolcu-luğu inceleyen yazarımız, fethin öncesi ve sonrasında İstan-bul şehrini anlatıyor.
İlyas Kara, Ertuğrul Gazi ile başlayan edebli, düzenli ve kararlı yürüyüşü anlattığı bölümünde; Fethi gerçekleştiren hükümdâr’ı; Fatih’i yetiştiren ecdâdı ve devlet geleneğini gösteriyor bizlere. Bir geleneği ve bu gelenekten yetişen “Fatih” karakterini anlamamızı sağlıyor.
Fethin oluşum sürecini gün gün aktaran Metin Korkmaz, kuşatma esnasında yaşanan havayı hissettiriyor. Tarihî süreci de atlamayan yazar, fethin kahramanlarının yaşadığı atmosferi yansıtıyor. Peygamber müjdesine mazhar olmak için cenk edenlerin yürek çarpıntısını günümüze taşıyor. Bu çarpıntıları hissettiği yüreğinden kaleme akıttığı beyitlerle süslüyor yazısını.
Kadir Adıyaman’ın kaleme aldığı “Büyük Müjde” başlıklı bölümde; Fatih’i besleyen mânevi dinamikleri, fethe yönlendiren dinî argümanları öğreniyoruz. Yazar Konstantiniye’yi, İslam şehri yapan ordu ve hükümdârı fethe mazhar kılan tarihi, İslâm fetih anlayışıyla şehre giren Sultan’ın ‘müslüman hükümdar’ olarak yaptıklarını anlatıyor.
Tarihi oluşumunu öğrendiğimiz ve manevî havasını hissettiğimiz fethin mimarı II. Mehmed’i tanıtıyor bize Mevlana Çakıral; Çağ deviren, dünyanın tarihine yön veren büyük olayın gerçekleştiricisi olan şahsiyetin, aklı ve kalbini imâr eden geçmişe götürüyor. Çocukluğu ve yetişmesi, hânedan ailesinde verilen terbiye nasıl fetih gerçekleştirecek genci oluşturmuş, buna şahit oluyoruz.
Mahmut Balcı; II. Mehmed’in ‘imparator, hükümdar, kral’ değil de ‘Fatih’ olmasının nedenini açıklıyor bir nevî. İslam’ın, cihad ve fetih anlayışıyla kılıç kuşanan bir lideri anlatıyor. Fethin sonunda kılıç sallayan değil, adalet dağıtan bir hükümdârın ‘sorumluluk’larını inceliyor ve sadece toprak değil gönülleri fetheden ‘Fatih’in yönetimindeki hukuku hatırlatıyor.
Yaşar Doğu, ise fetih ile Müslüman toprağı olan İstanbul’un, günümüz hâli pür melâlini anlattığı bölüm ile; deneyimlerini ve yaşama dair İstanbul notlarını aktarıyor. Bir açıdan da rehber niteliği taşıyan yazısında, şehrin güzelliklerini de gözler önüne seriyor.’

Son Güncelleme: 14.06.2012 06:52
Anahtar Kelimeler:
Eğitimci Yazarlar İstanbul Için Ortak Imza Attılar
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