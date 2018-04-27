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Efsane grup ABBA geri dönüyor

Ünlü İsveçli pop müzik grubu ABBA'nın dört üyesi, 35 yıl sonra tekrar bir araya gelerek yeni müzik çalışmalarına başladıklarını duyurdu.

Efsane grup ABBA geri dönüyor

Ünlü İsveçli pop müzik grubu ABBA'nın dört üyesi, 35 yıl sonra tekrar bir araya gelerek yeni müzik çalışmalarına başladıklarını duyurdu.

27 Nisan 2018 Cuma 16:58
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Efsane grup ABBA geri dönüyor

Grubun menajeri Görel Hanser, sosyal medya hesabından, 35 yıl sonra ABBA'nın iki yeni şarkıyla piyasaya çıkmaya hazırlandığını belirtti.

Hanser, ''ABBA Avatar projesi bizi heyecanlandırdı. Dördümüz de 35 sene sonra stüdyoya geri dönmenin tekrar eğlenceli olacağını düşündük ve yaptık. Ve her zamanki gibi kısa bir tatile çıkmış gibi hissettik.'' ifadelerini kullandı.

Stüdyoda iki yeni parça seslendirdiklerini aktaran Hanser, birinci parçanın dijital bir proje olduğu ve BBC ile NBC aracılığıyla aralık ayında yayınlanacağını belirtti.

400 milyon albüm

Eurovizyon Şarkı Yarışması'nda 1974 yılında birinciliği alan ABBA, dünya çapında 400 milyon albüm satmıştı.

Grubun hit şarkılarını içeren ve Ulvaeus ile Andersson'un bestelediği ''Mamma Mia!'' müzikali 50 milyon kişi tarafından izlenmişti.

Grup üyeleri 1983'te çalışmalarına son verdiklerini açıklamıştı.

AA

Anahtar Kelimeler:
ABBA
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