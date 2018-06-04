Efsane Aslanlar Sergisi Dc Cozmos Galeri’de Taraftar ile Buluştu

Sergi açılış kokteyli öncesi Galatasaray Tv’i sanatçı ile serginin temasına dair röportaj çekimleri yaptı.

Sanat, basın ve bir çok alandan sanatseverlerin kalabalık katılımı ile gerçekleşen sergi ilgi ile gezildi.

Sergi; Teşvikiye’deki “Dc Cozmos Galeri” de 10 Haziran 2018 tarihine kadar ziyaret edilebilecektir.

RACİYE SUKUŞU

1980 yılında Çanakkale’nin Biga ilçesinin Balıklıçeşme beldesinde doğdu. 2000 yılında Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Prof. Dr. Tülin Onat atölyesinden mezun oldu. 2002 yılından beri Görsel Sanatlar Öğretmeni olan sanatçı, MEB bünyesinde grafik tasarım ve illüstrasyon uzmanı olarak görev yapmaktadır.

Doğayı ve vahşi kedileri konu edinen sanatçının 5. kişisel sergisi olan “Efsane Aslanlar” ülkemizin GS ve Aslan temalı ilk resim sergisidir. Öğrencilik yıllarından bu güne bir çok karma sergiye katılan Raciye Sukuşu, çalışmalarına Köyceğiz’deki atölyesinde devam etmektedir.

HABER: ZAMBAK KARABAY