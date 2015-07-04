Efes ve Diyarbakır için gerim sayım başladı

BONN - Efes ve Diyarbakır Surları ile Hevsel Bahçeleri'nin "Dünya Kültür Mirası" olarak tescillenmesiyle ilgili kararın yarın verilmesi beklenirken, İstanbul'un da 40. UNESCO Dünya Miras Komitesi toplantısına ev sahipliği yapmasına kesin gözüyle bakılıyor.



39. BM Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Dünya Miras Komite toplantısı, Almanya'nın ev sahipliğinde Bonn kentinde devam ediyor. Toplantıda, Türkiye'den Efes ve Diyarbakır Surları ile Hevsel Bahçeleri'nin "Dünya Kültür Mirası" listesine alınıp alınmaması konusu da görüşülecek.



AA muhabirine açıklama yapan Türkiye'nin UNESCO Nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Hüseyin Avni Botsalı, Dünya Miras Komitesi'nin, BM'nin ve UNESCO'nun en prestijli ve etkili organlarından birisi olduğunu söyledi.



Türkiye'nin Dünya Miras Komitesi'ne 2013 yılından bu yana 4 yıllığına üye olduğunu aktaran Botsalı, Türkiye'nin UNESCO tarihinde en yüksek oyla komite üyeliğine seçildiğini ve ağırlığı olan bir ülke olduğunu ifade etti.



"Türkiye artık yardım alan bir ülke değil, yardım eden, sözü dinlenen bir ülke oldu"



Türkiye'nin UNESCO'daki faaliyetlerinin etkisinin giderek arttığına dikkati çeken Botsalı, "Türkiye'de son dönemde, özellikle 2000'li yılların başından itibaren UNESCO'nun kriterlerine mevzuatımızı uydurma çalışmaları hemen hemen tamamlandı. 2005'li yıllardan itibaren de Türkiye'nin UNESCO içindeki faaliyetlerinin etkisi göreli olarak yükselen bir grafik çizdi. Türkiye artık yardım alan bir ülke değil, yardım eden, sözü dinlenen, kültürde ön planda olan bir ülke oldu" diye konuştu.



"62 geçici listede ve 13 asıl listede miras alanımız var. Pazar günü bu tablo değişecek"



Kültür ve Turim Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcısı Zülküf Yılmaz: ''Türkiye'den geçici dünya mirası listesinde 62, asıl listede 13 miras alanı bulunduğunu bildiren Yılmaz, "Pazar günü bu tablo değişecek. Şimdilik asıl liste 15'e çıkacak ve aday listedeki sayımız 60'a inmiş olacak ama önümüzdeki toplantılarda bu sayıyı geliştirmeye devam edeceğiz" dedi.



"Her iki dosyamızın da dünya miras listesine kaydedileceğini düşünüyoruz"



Komisyonda Efes ve Diyarbakır'ın Dünya Kültür Mirası listesine alınmasına ilişkin dosyaların kabul edilmesini beklediklerini vurgulayan Oğuz, "Dosyalarımızın her ikisinin de herhangi bir sorun olmaksızın geçeceğini ve dünya miras listesine kaydedileceğini düşünüyoruz. Zira Efes, dünyanın üstün evrensel değer bakımından hiç tartışılması mümkün olmayan bir eseridir. Aynı şekilde Diyarbakır Surları ve Hevsel Bahçeleri de insanlığın surlar bakımından o bölgedeki en önemli tarihi eserlerinden biridir. Bu bakımdan biz sıkıntı yaşamayacağımızı düşünüyoruz" dedi.

