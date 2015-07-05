Efes Antik Kenti UNESCO Dünya Miras Listesi'nde

ANKARA - Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, tarihe ve kültüre gösterdikleri önemin meyvelerini bir bir topladıklarını belirtti.

"Almanya'dan beklediğimiz ikinci güzel haber de geldi. Efes artık resmen bir dünya mirası" diyen Çelik, Almanya'nın Bonn kentinde düzenlenen Dünya Miras Komitesi 39. Dönem Toplantısı'nda "Efes" dosyasının UNESCO Dünya Miras Listesi'ne kaydedildiğini ifade etti.

"Türkiye açısından çok sevindirici"

Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada ise Efes'in Türkiye'den listeye giren 15. değer olduğunu bildirerek, bu kalıcı değerlerin Türkiye'nin ne kadar büyük bir zenginliğe sahip olduğunu tüm dünyaya gösterdiğini söyledi.

Efes'in özellikleri gereği dünyanın ilgisini önemli ölçüde çektiğine vurgu yapan Çelik, şöyle devam etti:

"Bu tip değerlerin listeye girmesi, bulunduğu bölgenin marka değerini yükseltiyor. Efes gibi değerler, tek başına Türkiye'nin tanıtımına katkıda bulunuyor. Diyarbakır Surları ve Hevsel Bahçeleri'nin ardından bugün de Efes'in haberinin gelmesi beni çok mutlu etti. Batıda Efes, doğuda Diyarbakır'ın UNESCO 'Dünya Miras Listesi'ne girmiş olması, Türkiye açısından çok sevindirici bir şey. Dünya Miras Listesi'ne girmeniz, ülkenizin prestiji anlamında çok önemli. Etrafımızda DAEŞ denen terör örgütü antik kentleri yok ederken, Türkiye'nin İslam coğrafyası içinde Müslüman bir ülke olarak kendi değerlerini Dünya Miras Listesi'ne sokabilmesi, bu barbarlığa karşı verilmiş önemli bir mesajdır."

Bakan Çelik, Efes öncesinde, Diyarbakır Surları ile Hevsel Bahçelerinin 'Dünya Kültür Mirası' olarak tescillenmesinden de büyük mutluluk duyduğunu vurgulayarak, bu gelişmenin Diyarbakır'ın sesini dünyaya duyuracağını kaydetti.

"Büyük başarı"

Almanya'da devam eden 39. BM Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Dünya Mirası Komitesi toplantısını takip eden Türkiye'nin UNESCO Nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Avni Botsalı, AA muhabirine, Efes Antik Kenti’nin UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi olarak tescillendiğini söyledi.

Kararın oy birliğiyle alındığını belirten Botsalı, "Efes'in nihayet dünya miras listesine dahil olması çok büyük başarıdır" dedi.

- Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcısı Yılmaz ise "Komisyon üyelerinin bütün kriterlerin uygun olduğunu oy birliğiyle kabul etmesi ve Efes'in kültürel düzeyini, seviyesini, inançlar arasındaki özelliğini bütün kriterleriyle kabul etmeleri Türkiye adına gurur verici" diye konuştu.