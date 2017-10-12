Edremit'te Üniversiteliler Sepetçiliği Öğrendi

HABER: YEŞİM TOPRAK

BAŞKAN SAKA SEPET SERGİSİ AÇILIŞINA KATILDI....

Edremit Kaymakamlığı tarafından hazırlanan, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından da desteklenen proje kapsamında "Unutulmaya Yüz Tutmuş El Sanatlarından "Sele, Sepet Ve Hasır" sergisinin açılışı gerçekleştirildi. Serginin açılışını Kaymakam Ali Sırmalı ve Belediye Başkanı Kamil Saka birlikte yaptı. Edremit Kaymakamlığı tarafından hazırlanan ve Kültür ve Turizm Bakanlığınca da başarılı bulunarak hibe desteği alan "Kaybolmaya Yüz Tutmuş Sele, Sepet ve Hasır Örgücülüğünün Gençlerle Geleceğe Taşınması Projesi sergisi, Kaymakam Ali Sırmalı, Belediye Başkanı Kamil Saka, Edremit Meslek Yüksek Okulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Raif Sakin, Edremit Zeytincilik Enstitüsü Müdürü Yrd. Doç. Dr. Tuğba Abacıgil, Altınoluk Meslek Yüksek Okulu Öğr. Gör. Ersin Yanmaz, İlçe Kütüpnane Müdürü Tufan Sümengen, daire amirleri ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleşti.

Edremit Kaymakam Ali Sırmalı sergi açılışında yaptığı konuşmada "Edremit Kaymakamlığımızca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış doğal, kültürel ve tarihi değerleri olan ilçemizin sahip olduğu değerlerin gün yüzüne çıkarılarak layıkıyla tanıtılması ve ön plana çıkarılması, İlçemizin Marka şehir olabilmesi amacıyla pek çok proje çalışması yürütmekteyiz. Bu kapsamda Edremit Kaymakamlığımız Proje koordinasyon birimimizce hazırlanan ilçemizin tarihi ve kültürel değerlerinin tanıtılması, gün yününe çıkarılması amacıyla yapılan çalışmalardan biri de; ilçemizin tarihi ve kültüründe önemli yer tutmuş geleneksel olarak el ile icra edilen sanatlara, mesleklere sahip çıkmaktır. Bu kapsamda geleneksel el sanatlarımızın ve sanatkârlarımızın uzun vadede yok olmaması amacıyla Edremit Kaymakamlığımızca hazırlanan "Kaybolmaya Yüz Tutmuş Sele, Sepet ve Hasır Örgücülüğünün Gençlerle Geleceğe Taşınması projemiz Kültür ve Turizm Bakanlığına sunulmuş ve bakanlıkça başarılı bulunarak hibe desteği almıştır. Kültür ve Turizm Bakanlığınca desteklenen projemiz kapsamında Edremit MYO ve Altınoluk MYO öğrencilerinden oluşan 40 kişilik katılımcıya Doyran Mahallesi yolu üzerinde 15 gün boyunca sele, sepet ve hasır örgücülüğü öğretmiş ve eğitim sonunda öğrencilerimiz tarafından toplam 73 adet sepet çeşidi üretilmiş olup bugün el emeği üretilen serginin açılışını gerçekleştirmekteyiz. Sepet örgücülüğünü öğrenen genç öğrencelerimizin bu mesleği geliştirerek ekonomiye kazandıracağını umuyorum. Bu nedenle hibe desteği vererek projemizi gerçekleştirmemize olanak sağlayan Kültür ve Turizm Bakanlığımıza, projemize hevesle ve istekle katılan bugün burada sergilenen sepetleri ören gençlerimize ve değerli hocamız Bahri Acar'a teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka’da unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarının gelecek kuşaklara aktarılmasının çok önemli olduğunu vurgulayarak emeği geçenleri ve bu proje içerisinde yer alan öğrencleri kutladı.

Açılış kurdelesi Kaymakam Ali Sırmalı, Belediye Başkanı Kamil Saka, AKP İlçe Başkanı Metin Örkçü ve Sepet Eğitmeni Bahri Acar tarafından kesildi. Açılış kurdelesinin kesilmesinin akabinde protokol tarafından kullanım amaçlarına göre dekore edilen sepet sergisi gezildi. Serginin bir hafta boyunca açık kalacağı öğrenildi.