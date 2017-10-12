Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 15°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
163.324
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3456
EURO
4.7410
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

Edremit'te Üniversiteliler Sepetçiliği Öğrendi

Edremit Kaymakamlığı tarafından hazırlanan, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından da desteklenen proje kapsamında "Unutulmaya Yüz Tutmuş El Sanatlarından "Sele, Sepet Ve Hasır" sergisinin açılışı gerçekleştirildi.

Edremit'te Üniversiteliler Sepetçiliği Öğrendi

Edremit Kaymakamlığı tarafından hazırlanan, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından da desteklenen proje kapsamında "Unutulmaya Yüz Tutmuş El Sanatlarından "Sele, Sepet Ve Hasır" sergisinin açılışı gerçekleştirildi.

12 Ekim 2017 Perşembe 13:25
190 Okunma
Edremit'te Üniversiteliler Sepetçiliği Öğrendi

HABER: YEŞİM TOPRAK

BAŞKAN SAKA SEPET SERGİSİ AÇILIŞINA KATILDI....

Edremit Kaymakamlığı tarafından hazırlanan, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından da desteklenen proje kapsamında "Unutulmaya Yüz Tutmuş El Sanatlarından "Sele, Sepet Ve Hasır" sergisinin açılışı gerçekleştirildi. Serginin açılışını Kaymakam Ali Sırmalı ve Belediye Başkanı Kamil Saka birlikte yaptı. Edremit Kaymakamlığı tarafından hazırlanan ve Kültür ve Turizm Bakanlığınca da başarılı bulunarak hibe desteği alan "Kaybolmaya Yüz Tutmuş Sele, Sepet ve Hasır Örgücülüğünün Gençlerle Geleceğe Taşınması Projesi sergisi, Kaymakam Ali Sırmalı, Belediye Başkanı Kamil Saka, Edremit Meslek Yüksek Okulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Raif Sakin, Edremit Zeytincilik Enstitüsü Müdürü Yrd. Doç. Dr. Tuğba Abacıgil, Altınoluk Meslek Yüksek Okulu Öğr. Gör. Ersin Yanmaz, İlçe Kütüpnane Müdürü Tufan Sümengen, daire amirleri ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleşti.

   

Edremit Kaymakam Ali Sırmalı sergi açılışında yaptığı konuşmada "Edremit Kaymakamlığımızca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış doğal, kültürel ve tarihi değerleri olan ilçemizin sahip olduğu değerlerin gün yüzüne çıkarılarak layıkıyla tanıtılması ve ön plana çıkarılması, İlçemizin Marka şehir olabilmesi amacıyla pek çok proje çalışması yürütmekteyiz. Bu kapsamda Edremit Kaymakamlığımız Proje koordinasyon birimimizce hazırlanan ilçemizin tarihi ve kültürel değerlerinin tanıtılması, gün yününe çıkarılması amacıyla yapılan çalışmalardan biri de; ilçemizin tarihi ve kültüründe önemli yer tutmuş geleneksel olarak el ile icra edilen sanatlara, mesleklere sahip çıkmaktır. Bu kapsamda geleneksel el sanatlarımızın ve sanatkârlarımızın uzun vadede yok olmaması amacıyla Edremit Kaymakamlığımızca hazırlanan "Kaybolmaya Yüz Tutmuş Sele, Sepet ve Hasır Örgücülüğünün Gençlerle Geleceğe Taşınması projemiz Kültür ve Turizm Bakanlığına sunulmuş ve bakanlıkça başarılı bulunarak hibe desteği almıştır. Kültür ve Turizm Bakanlığınca desteklenen projemiz kapsamında Edremit MYO ve Altınoluk MYO öğrencilerinden oluşan 40 kişilik katılımcıya Doyran Mahallesi yolu üzerinde 15 gün boyunca sele, sepet ve hasır örgücülüğü öğretmiş ve eğitim sonunda öğrencilerimiz tarafından toplam 73 adet sepet çeşidi üretilmiş olup bugün el emeği üretilen serginin açılışını gerçekleştirmekteyiz. Sepet örgücülüğünü öğrenen genç öğrencelerimizin bu mesleği geliştirerek ekonomiye kazandıracağını umuyorum. Bu nedenle hibe desteği vererek projemizi gerçekleştirmemize olanak sağlayan Kültür ve Turizm Bakanlığımıza, projemize hevesle ve istekle katılan bugün burada sergilenen sepetleri ören gençlerimize ve değerli hocamız Bahri Acar'a teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka’da unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarının gelecek kuşaklara aktarılmasının çok önemli olduğunu vurgulayarak emeği geçenleri ve bu proje içerisinde yer alan öğrencleri kutladı.

Açılış kurdelesi Kaymakam Ali Sırmalı, Belediye Başkanı Kamil Saka, AKP İlçe Başkanı Metin Örkçü ve Sepet Eğitmeni Bahri Acar tarafından kesildi. Açılış kurdelesinin kesilmesinin akabinde protokol tarafından kullanım amaçlarına göre dekore edilen sepet sergisi gezildi. Serginin bir hafta boyunca açık kalacağı öğrenildi.

   

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 12.10.2017 14:03
Anahtar Kelimeler:
Edremit KaymakamlığıÜniversitelilerSepetçilik
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bir İmza Günü de İzmir’de
Bir İmza Günü de İzmir’de
‘Yazarın Yolculuğu’ yeni kahramanlarını arıyor
‘Yazarın Yolculuğu’ yeni kahramanlarını arıyor
FİLM-SAN VAKFI VE SANAT CAMİASI İÇİN...
FİLM-SAN VAKFI VE SANAT CAMİASI İÇİN...
Müzik dünyamızın efsanesi Başarılı Kadın: Kamuran Akkor
Müzik dünyamızın efsanesi Başarılı Kadın: Kamuran Akkor
“Başıma Bir İş Geldi
“Başıma Bir İş Geldi
'Ayla' ABD'den ödülle döndü
'Ayla' ABD'den ödülle döndü
Kurtulmuş'tan Türk dizilerinin Suudi Arabistan'da yayından kaldırılmasına tepki
Kurtulmuş'tan Türk dizilerinin Suudi Arabistan'da yayından kaldırılmasına tepki
'Okçuluk Türklerin geninde var'
'Okçuluk Türklerin geninde var'
SAKÜDER’İN 13. YIL SERGİSİ İSTANBUL’DA GERÇEKLEŞTİ
SAKÜDER’İN 13. YIL SERGİSİ İSTANBUL’DA GERÇEKLEŞTİ

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ