'Edebiyatın başkenti' kütüphanecilikte de iddialı

Türk edebiyatına damga vurarak bir neslin yetişmesini sağlayan, şairler ve düşünce adamlarından oluşan "Yedi Güzel Adam"ın şehri Kahramanmaraş, kütüphanecilikte de önemli bir yer tutuyor.

Türk edebiyatında "Maraş ekolü"nü oluşturan Sezai Karakoç, Cahit Zarifoğlu, Erdem Bayazıt, Rasim Özdenören, Nuri Pakdil, Mehmet Akif İnan ve Alaeddin Özdenören gibi isimleri yetiştiren şehir, 20 kütüphane, yıllık yaklaşık 600 bin ziyaretçisi ve 32 bin civarındaki üyesiyle dikkati çekiyor.

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Cevdet Kabakçı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yedi Güzel Adam'ın kenti Kahramanmaraş'ın aynı zamanda bir kütüphaneler kenti olduğunu söyledi.

Kahramanmaraş'ın, Türkiye'de en çok kütüphaneye sahip illerden biri olduğunu ifade eden Kabakçı, belediye olarak açtıkları tüm kütüphanelere şairler ve edebiyatçıların isimlerini verdiklerini belirtti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç'un kültür çalışmalarını önemsediğini aktaran Kabakçı, "Belediye Başkanımız her türlü desteği bize veriyor. Yeni kurulan mahallelerimiz de bu kütüphane hizmetine kavuşuyor. İnşallah önümüzdeki ay içerisinde yeni bir kütüphanemizi yeni bir formatta şehrimize kazandırmış olacağız. Tabii burası Yedi Güzel Adam'ın şehri. Kahramanmaraş iki kişiden birinin şair ve yazar olduğu bir kent. Şiirin ve edebiyatın başkenti." dedi.

Kabakçı, kütüphanelerin her gün gençlerle dolup taştığını belirterek, kütüphanelere geçen yıl gelen ziyaretçi sayısının 600 bini aştığını, 32 bin kadar da üyelerinin bulunduğunu kaydetti.

"Tüm kitaplar bir kitabı anlamak için"

Kütüphanelerdeki kitap alışverişini ileriki günlerde "kitap seansları" düzenleyerek daha da hızlandırmak istediklerini anlatan Kabakçı, Kahramanmaraş'ın, aynı zamanda İstanbul'dan sonra en çok ziyaretçi gelen Kitap Fuarı'nı gerçekleştirdiğini kaydetti. Kabakçı, "İnşallah ileriki tarihlerde Yedi Güzel Adam'ın ismine yakışır bir şekilde, yeni Yetmiş Güzel Adamların çıkması ve bunların Türk edebiyatına katkıda bulunması açısından yeni güzel adamların edebiyatımıza katılmasını büyükşehir olarak istiyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatih Mehmet Erkoç'un teşvikiyle kütüphanelerin sayısını artıracağız. Çünkü fikirler düğümlendiği zaman çözüm okumaktır. Tüm kitaplar bir kitabı anlamak için okunur diyoruz." şeklinde konuştu.

Kahramanmaraş'ın kütüphanecilik şampiyonu olduğunu belirten Kabakçı, şunları kaydetti:

"Hacettepe Üniversitesi Kütüphanecilik Bölümünün Türkiye genelinde yapmış olduğu çalışmada, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi kütüphanelerimiz Türkiye'de birinciliğe layık görüldü. Yine Hacettepe Üniversitesi tarafından ödüllendirildi. Bu araştırmaya belediyelerin ve Kültür ve Turizm Bakanlığının kütüphaneleri de dahildi. Kahramanmaraş da kütüphaneciliği en iyi yapan il olarak ödüllendirildi. Burada öğrencilerin ve okurların bütün işlemleri e-devlet üzerinden yapılmaktadır. Bu anlamda da Hacettepe Üniversitesi kütüphanemizi birinci olarak seçtiği gibi kütüphanelerimizi bilgisayarla da ödüllendirdi."