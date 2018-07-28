Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
95585
ALTIN
190.686
DOLAR
4.8498
STERLİN
6.3510
EURO
5.6540
KKTC'de FETÖ operasyonu
KKTC'de FETÖ operasyonu
Survivor Melih'ten Açıklama: Yarışma Maceram Yarım Kaldı
Survivor Melih'ten Açıklama: Yarışma Maceram Yarım...
TİGEM limon satacak
TİGEM limon satacak
Kandil'e hava harekatı
Kandil'e hava harekatı
Mali'de çatışma: 17 ölü
Mali'de çatışma: 17 ölü

Eber Gölü'nün korunmasına belgesel desteği

Türkiye'nin önemli sulak alanlarından, 146 göçmen kuş türüne ev sahipliği yapan Afyonkarahisar'daki Eber Gölü'nün korunması ve kirliliğin önlenmesine dikkati çekmek amacıyla üniversite desteğiyle belgesel hazırlanıyor.

Eber Gölü'nün korunmasına belgesel desteği

Türkiye'nin önemli sulak alanlarından, 146 göçmen kuş türüne ev sahipliği yapan Afyonkarahisar'daki Eber Gölü'nün korunması ve kirliliğin önlenmesine dikkati çekmek amacıyla üniversite desteğiyle belgesel hazırlanıyor.

28 Temmuz 2018 Cumartesi 15:13
0 Okunma
Eber Gölü'nün korunmasına belgesel desteği

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesi sınırlarında yer alan, Türkiye'nin önemli sulak alanlarından Eber Gölü'nün tanıtılması ve korunması amacıyla üniversite desteğiyle belgesel hazırlanıyor.

Endemik türleri ve göçmen kuşların yuvalama alanı olmasından dolayı özel bir konumu bulunan göl, Türkiye'nin en büyük 11. tatlı su kaynağı olarak biliniyor.

Göçmen kuşların göç yolu üzerinde yer alan göl, son yıllarda 95 bin metrekareye düşen havzasında sazlık alanlarıyla birçok kuş türüne üreme ve yaşam alanı olarak ev sahipliği yapıyor. Biyolojik çeşitliliği ile dikkati çeken gölde, 146 kuş türünün yanında su yılanı, domuz, saz vaşağı, kurbağa ve balık türleri gözlemlenebiliyor.

Dünya genelinde sadece Eber Gölü havzasında yetişen ve "baklagillerin kraliçesi" olarak adlandırılan Eber sarısı (piyan bitkisi) ile mayıs ayında açan nilüfer çiçekleri bölgeye ayrı bir renk katıyor. Gölde "Beyşehir kurbağası" olarak bilinen bir endemik kurbağa türü de tespit edilmiş durumda.

Eber Gölü, suların yükseldiği kış aylarında rüzgarın etkisiyle yer değiştiren adacıkları ile de eşsiz bir özelliği barındırıyor.

Bölge halkına sağladığı ekonomik katkı nedeniyle de önem taşıyan gölün korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla, Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema ve Televizyon Bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Yavuz Özer tarafından üniversitenin desteğiyle belgesel çalışması başlatıldı.

Eber Gölü Alan Kılavuzu Kadir Ateş ile bölgede çalışmalara başlayan Özer, yöredeki halkı da röportajlar ile çalışmasına dahil etmeyi planlıyor.

Bir yılda tamamlanacak

Özer, yaptığı açıklamada, doğanın korunması ve çevre kirliliğine dikkati çekmek için çalışmalar yürüttüğünü söyledi.

Eber'deki kuş türlerinin yaygın olduğu sazlık alanlarda çekimler yaptıklarını belirten Özer, belgeseli bir yılda tamamlamayı planladığını aktardı.

Gölü farklı mevsimlerde belgesele yansıtmayı amaçladığını anlatan Özer, şöyle devam etti:

"Buradaki çevre kirliliğini anlatmak istiyorum. Eber Gölü geçmiş yıllara göre hızlı şekilde kirlenmekte. Bu kirlilik dolaylı da olsa hepimizin hayatını etkiliyor. Herkes nerede yaşarsa yaşasın, doğanın bir parçası. Doğadaki her türlü bozulma hepimizi etkiliyor. Eber Gölü’ndeki kirlilik alarm seviyesine gelmiş durumda. Bunu bir belgeselle anlatmak istiyorum. Belgesel tamamlandığında uluslararası ve yurt içindeki festivallerde gösterileceğini umuyorum. İnsanlara bu konuda bir şeyler yapması gerektiğini, sadece Eber Gölü için değil, tüm doğa için anlatmak lazım. Nüfusu ve endüstrisi giderek artan bir ülkeyiz. Endüstrinin gelişmesi bize katkı sağlarken, bir yandan da götürdüğü şeyler oluyor. Eber Gölü'ne bazı endüstriyel atıkların döküldüğünü gözlemledim. Bunları anlatacak bir belgesel olacak”

İleriye dönük envanter çalışması olacak

Özer, belgeselin ileriye dönük bir envanter çalışması niteliğinde olacağına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Eber ile ilişkisi olan herkesle konuşmak ve belgeselde yer vermek istiyorum. Saz kesen insanlar, kuş gözlemcileri, fotoğrafçılar, rehberler ve yakın köylerdeki insanlara belgeselde yer vereceğiz. İnsanlar buranın ne kadar değerli olduğunu, korunması gerektiğini anlarsa, o kadar adım atmış oluruz. Bir coğrafi alanda yaşayan insanların, orayla arasında bağ kurması çok önemli. Ben de bu bölgeselle Eber Gölü ile insanlar arasında bir bağ kurulmasını sağlamak istiyorum. Çevre ile insanlar arasında bağ kurulduğu zaman korunması daha kolay oluyor."

Eber Gölü'nde yıllardır kılavuzluk yapan Kadir Ateş de belgeselin gölün korunmasına kaktı sağlayacağına inandığını vurguladı.

AA

Anahtar Kelimeler:
AfyonkarahisarEber GölüBelgesel Desteği
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TÜRK DÜNYASI YALOVA’DA 
TÜRK DÜNYASI YALOVA’DA 
TÜRKSOY Gençlik Oda Orkestrası Balkan Turnesi bugün başlıyor
TÜRKSOY Gençlik Oda Orkestrası Balkan Turnesi bugün başlıyor
"Osmanlı Devleti dünyaya büyük mesajlar verdi"
"Osmanlı Devleti dünyaya büyük mesajlar verdi"
Komplike Dergi, Oblomov’da Lansman Düzenleyecek!
Komplike Dergi, Oblomov’da Lansman Düzenleyecek!
Tarihi cezaevi tatilcilerin uğrak noktası oldu
Tarihi cezaevi tatilcilerin uğrak noktası oldu
'Tasavvuf, tarih, sanat ve felsefe müfredatının bir parçası olmalı'
'Tasavvuf, tarih, sanat ve felsefe müfredatının bir parçası olmalı'
'UNESCO Troya için dönüm noktası oldu'
'UNESCO Troya için dönüm noktası oldu'
'Kore’de okul kitaplarımızda Türkler anlatılır'
'Kore’de okul kitaplarımızda Türkler anlatılır'
'Türk müziğinin yolundan gittim'
'Türk müziğinin yolundan gittim'

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ