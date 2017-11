“DUYGUSUNU GEÇMİŞTEN ALAN SERGİ 2” CUMHURİYET SERGİSİ...

Galeri ABAY’da 94 sanatçının 94 eserinden oluşan, "2. Duygusunu Geçmişten Alan Sergi" 28 Ekim 2017 günü açılış kokteyline katılan kalabalık sanatsever topluluğu ile gerçekleşti.

Resim, fotoğraf, ebru, seramik ve heykellerin yer aldığı sergi 10 Kasım 2017 tarihine kadar Galeri Abay’da açık kalacak.

Sergiye; sanat, basın ve bir çok alandan gelen katılımcı oldu. Sergiye katılan sanatçıların eserleri ziyaretçiler tarafından inanılmaz beğeni aldı.

Galeri Abay’da gerçekleşen sergi her zamanki gibi şık bir kokteyl ve Cumhuriyet Tangosuyla açıldı. Özellikle hanımların, Cumhuriyetin ilk yıllarındaki gibi şapkalarıyla gelmesi sergiye şıklık kattı. Her zamanki gibi sergiyi destekleyen Akademisyen hocaların, usta ressamların birlikte yine bir aile oluşturduğu gözlendi.

Bu karma sergide ziyaretçiler çeşitli tarz ve tekniklerle karşılaşacaklardır ve sanatçılar kendi benliklerini tercih ettikleri teknikle sergileyeceklerdir.

“Galeri ABAY” muhteşem eserlerin olduğu sergilerini sanatseverlerle buluşturmaya devam edeceklerini bildirdi.

Galeri ABAY Nişantaşı-Valikonağı Caddesi, Zafer Sokak No: 19/A İstanbul-TÜRKİYE

Sergide Eserleri Yer Alan Sanatçılar Şöyle:

“Ahmet Rüştü Doğan, Armağan Konak, Aycan Bahadır, Aylin Beyoğlu, Ayşen Can, Ayşenur Kaya, Ayşegül Sayınyaman, Ayzin Ergüler, Aylin Dönmez, Azniv Çoban, Bilge Akon, Bilge Kuslu Mat, Berfin Polat, Berrin Aksu, Berrin Şeker, Birsel Tüyen, Can Teser, Canan Alkım, Canseven Bahçeci, Ciğdem Savcı, Cemil Cahit Dumlupınar, Esin Çekiç, Elmira Gülgün Sönmez, Elif Demiröz, Emine Kuşoğlu, Emine Alışık, Emine Seçkin, Ezel Su Ülger, Fatma Boğ, Fatma İpek Çevik, Ferda Acı, Fevziye Özmen, Fevzi Yavuz, Füsun Uzunoğlu, Hatice Özşahin, Haydar Halis, Gaye Ulutürk, Gizem Arslan, Gülay Sipahioğlu, Gülizar Malçok, Gülsen Çalhan, İriyna Beşer, İrem Özüpak, Kasım Tuygun, Mehtap Kodaman, Meyrem Deveci, Mine Davut, Musa Samasti, Nazım Cansever, Nilgün Çoruk, Nilgün Yılmaz, Necdet Öksüz, Nejla Özer, Neriman Şairoğlu, Nesrin Kökatan, Nurcan Emren, Nurcan Sert, Nurhan Busching, Nurten Kömürcü, Nurşen Tarkın, Rabia Alpcan, Pelin Genç, Olcay Derman, Özcan Atamert, Özlen Öz, Özge Tan Çelebioğlu, Raziye Abay, Raciye Sukuşu, Ramazan Saatçioğlu, Rezzan Keçeli, Ruhi Derman, Rüzgar Fidan, Safure Tosyalı, Selda Çapraz, Serdar Kısacık, Setenay Sezeroğlu, Serap Gürcan, Semra Yedikardeş, Sevinç Saracık, Songül Dervişoğlu, Songül Şahin, Suzan Topçu, Şükriye Derman, Şafak Yıldız, Şölen Kumru, Tatiana Musevitoğlu, Yasemin Korkmaz, Yelda Akcoş Akıllıgöz, Yıldız Thwaites ve Zekiye Tellioğlu”