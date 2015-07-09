Dünyanın mirası bu listede saklı

ANKARA - Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Kurumu (UNESCO) Dünya Miras Listesi'nde dünyanın 163 ülkesinden toplam bin 31 kültür ve doğa varlığı yer alıyor.

AA muhabirinin UNESCO'nun web sitesinden derlediği bilgiye göre, Dünya Miras Listesine, 1972 yılında Dünya Doğal ve Kültürel Mirası Koruma Antlaşmasını imzalayan 175'ten fazla ülkenin korumayı garanti ettikleri anıt ve sit alanları arasından Dünya Mirası kıstaslarına uygun görülenler ekleniyor.

Dünya genelinde 163 ülkenin kültürel ve doğal varlığı listede bulunuyor.

Listenin en başında 51 kültürel varlıkla yer alan İtalya'yı, Çin 48, İspanya 44, Fransa 41 ve Almanya 40 varlıkla takip ediyor. Almanya'nın Bonn kentinde düzenlenen son toplantıda Efes Antik Kenti ile Diyarbakır Surları ve Hevsel Bahçeleri'nin de eklenmesiyle Türkiye'nin listedeki kültürel varlık sayısı 15'e yükseldi. Türkiye listede 19'uncu sırada yer alıyor.

Ülkeler için kültürel ve doğal varlıklarının listeye girmesi, dünyada farkındalık yaratarak tanıtım sağlamak açısından yönetimlere yardımcı oluyor.

Listeye giren alanların korunması için UNESCO tarafından maddi destek de sağlanabiliyor. Ülkelerin, listeye giren alanları koruyamaması halinde ise Dünya Miras Komitesi söz konusu varlıkları listeden çıkarabiliyor.

UNESCO'nun son toplantısında aralarında Türkiye, Japonya, Meksika, Norveç ve Çin'in de olduğu ülkelerin tarihi varlıkları listeye girmeye hak kazandı.