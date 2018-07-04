Dünyanın Merkezi’nde Büyük Festival

ESKİŞEHİR- 29 ve 30 Haziran’da başlayıp 1 Temmuz’da son bulan 3 günlük festival öncesinde kortej yürüyüşü ile festivalin tanıtımı gerçekleşti.

Üç gün süren festival renkli anların yaşandığı geleneksel kortejle başladı. Eskişehir halkının büyük ilgi gösterdiği etkinlik; dağ bisikleti yarışı, çocuk oyunları, DJ performansları, ünlü sanatçıların konserleri ve Hindistan, Makedonya, Güney Kore, Karaçay Çerkez Cumhuriyeti, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye'den halk dansları topluluklarının gösterilerine sahne oldu.

Yaklaşık yüz bin kişiyi ağırlayan etkinlikte yöresel lezzetler ve Sivrihisarlı kadınların el emeği ürünleri büyük ilgi gördü.

"İLK GÜNÜN SÜRPRİZİ: MİTHAT KÖRLER"

29 Haziran Cuma günü Sivrihisar Açık Hava Heykel Müzesi alanında protokol katılımı ile festivalde binlerce kişiyi Sivrihisar'da buluşturmanın kendilerini çok mutlu ettiğini belirten Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü: “Sivrihisar'ımızın tarihini, kültürünü, lezzetini dünyaya tanıtmak için yola çıktık ve hedefimize emin adımlarla yürüyoruz” dedi.

Festivalin açılışına katılan Ak Parti Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı ise : “Nasreddin Hoca, biz Türklerin, derin düşünce ve felsefe yolundaki en önemli işaret taşlarından biridir. Sivrihisar, böyle bir evlada(Nasrettin hoca ya evlat mı dedi?) sahip olmakla ne kadar iftihar etse azdır" açıklamalarında bulundu.

Akşamında Hababam Sınıfının sevilen oyuncularından oluşan Grup Hababam Fest ve Eskişehirli sanatçı Mithat Körler Sivrihisar'da sevenleri ile bir araya geldi. Sevilen şarkılarını seslendiren Mithat Körler, bir Eskişehirli olarak Sivrihisar'ın kendisi için çok kıymetli olduğunu söyledi.

"GÜZELLİĞİYLE SİVRİHİSARI BÜYÜLEDİ"

En son çıkardığı 'Yine Sev Yine' şarkısı ile büyük beğeni toplayan Tuğba Yurt, festivalin ikinci günü olan 30 Haziran’da sahne aldı. Dillerden düşmeyen şarkısı ‘İnceden İnceden’ ile konserine başlayan Yurt, repertuarında Türk pop müziğinin klasikleşmiş şarkılarına da yer verdi.

"ANIMIZI ÖLÜMSÜZLEŞTİRELİM"

Hemen her şarkısını 15 bin kişilik dev bir koro ile birlikte söyleyen Yurt : ‘Buradaki ilk konserim. Bugün için çok heyecanlıydım. Böyle büyük ve coşkulu bir kalabalık görmek beni çok mutlu etti’ dedi. Kendisini yalnız bırakmadıkları için tüm sevenlerine teşekkür eden sanatçı, “Bu anı ölümsüzleştirmek istiyorum” diyerek konser sırasında seyircilerle fotoğraf çektirdi.

"KORAY AVCI'DAN MUHTEŞEM FİNAL"

Yerli ve yabancı binlerce kişiyi Sivrihisar’da buluşturan ‘Nasreddin Hoca Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali’ son gününde sahnesinde Koray Avcı’yı ağırladı.

Binlerce kişi, Avcı sahneye çıkmadan saatlerce önce konser alanını hınca hınç doldurdu. Alkış yağmuru eşliğinde konserine başlayan Koray Avcı, 3 saat süren konser boyunca en sevilen şarkılarını seslendirdi.

Son klip şarkısı ‘Adaletin Bu mu Dünya’ ile konserine başlayan sanatçı, “Doğduğum ve gençliğimin geçtiği topraklarda olmaktan büyük mutluluk duyuyorum” dedi ve sevenlerine kendisini yalnız bırakmadıkları için teşekkür etti.



“YABANCI DANSÇILARA MİSKET DANSI”

Sivrihisar’da izdihama neden olan Avcı, konserinde sürpriz yapmayı ihmal etmedi. Sevilen sanatçı; Hindistan ve farklı ülkelerden festivale katılan dansçıları sahneye misket oynamaya davet etti. Avcı’nın ‘Buraya kadar gelmişken sizi misket oynamadan göndermeyelim’ diyerek dansçılara misket öğrettiği ve onlarla birlikte misket oynadığı anlar konsere damgasını vurdu. Kafkas dans ekibi sahnedeyken ‘Şimdi sıra bende’ diyen Avcı, onlarla birlikte Kafkas dansı yaptı. Sevilen sanatçı, konser sırasında sevenlerinin tezahüratları eşliğinde sahneden indi ve şarkılarını seyircilerin arasında söylemeye devam etti. Minik hayranlarını ise sahneye çağırarak selfie çektirdi. Konser sonunda tesbih koleksiyonu yaptığı bilinen Koray Avcı’ya, Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü tarafından kehribar tesbih hediye edildi. Avcı’nın sahneye çıkan temsili Nasreddin Hoca ile esprili atışmaları ise eğlenceli anlara sahne oldu.

SİVRİHİSAR BELEDİYE BAŞKANI

HAMİD YÜZÜGÜLLÜ'DEN

SİVRİHİSAR'I DİNLİYORUZ:

Festival boyunca bizleri ilçesinde en iyi şekilde ağırlayan genç başkan Hamid Yüzügüllü Sivrihisar'ın kültür miraslarını, ilçesiyle ünlenen değerlerini, yöresel lezzetlerini, el emeği göz nuru ürünlerini bizlerle paylaştı.

* Asırlar boyu ticaret noktası olarak bilinen, Ankara'ya giden oradan da Anadolu’ya bağlanan kara yollarının geçiş yeri olan Sivrihisar, Nasreddin Hoca'nın da dediği gibi, “dünyanın merkezidir”.

* 22 bin civarında nüfusuyla Eskişehir'in en büyük ilçesi olan Sivrihisar, yüz ölçümü bakımından Türkiye'deki en büyük ilçeler arasında 5. sıradadır.

*Sivrihisar’da eğitim yönünden tüm okullarımız var. İlkokul, Ortaokul, Teknik, Ticaret, Kız Meslek, Anadolu ve Fen Liseleri’miz var. Osman Gazi Üniversitesi’nin ilçemizde Yüksekokulu mevcut.

*Sivrihisar 3 bin yıllık tarihi olan, Bizans'tan başlayıp Selçuklu, Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyet’inde yer edinmiş kadim bir ilçedir.

*Tarihçi akademisyenlerin çalışmaları sonucunda fıkralarıyla hayatımızda büyük yeri olan Nasreddin Hocamızın mezar sandukasına ve kızı Hatun annemizin mezarına ulaştık. 1208 doğumlu Nasreddin Hoca'nın memleketinin Sivrihisar olduğunu dünyaya duyurmaya başladık. Her şeyden önce büyük değerimiz olan Nasrettin Hoca gibi bir değerimize sahip çıkmak adına Nasrettin Hoca'nın evini, kabrini, ailesinin mezarını yapmaktayız.

*Türkiye’deki en büyük ahşap cami olan Ulu Cami bizim ilçemizdedir. Osmanlı döneminde Fatih Sultan Mehmet'in ilk kadısı olan Hızır Bey Sivrihisarlıdır.

*Sivrihisar'ın kendine özgü mutfağı var: Sivrihisar sucuğumuz, bamya çorbamız, kelem dolması, yaprak dolması, höşmerim tatlısı, el baklavası, su böreği ve gözlemelerimiz meşhurdu. Özellikle patlıcan gözlememiz.

*Kurtuluş Savaşı zamanında halkın toplamış olduğu paralarla Türk ordusuna ilk savaş uçağı yaptırmış bir ilçedir Sivrihisar.

*Atatürk Kurtuluş Savaşı sırasında ülkeyi kurtarırken Ankara’da meclis üyelerini toparlarken Sivrihisar’da oturan Zaim Ağa konağında kalıp buradan da hükümet üyeleri ile ülkeyi kurtarma toplantıları yapmıştır.

*İlçemizde Açık Hava Heykel Müzemiz var. Ülkemiz tarafından sevilen değerlerimizi tanıtmak amacıyla sevilen isimlerden oluşan Açık Hava Heykel Müzemizi yaptık.

*Sivrihisar, Amerika'da birinci ırk seçilen Akbaş Çoban Köpekleri’nin vatanıdır. Şu an onun da çiftliğini yapıyoruz. Nasip olursa onu da festival olarak hayata geçireceğiz.

* “Panayır alanı yöresel ürünlerimizin satışını gerçekleştirdiğimiz, tamamı halkımızın özellikle kadınlarımızın el emeği ile oluşan; cam sanatı, ebru sanatı, dikiş- nakış, ahşap boyama… vb ürünlerimiz Belediye binamızın içindeki atölyelerde yapılıyor ve kadınlarımızın geçimlerini sağlamaları için istihdam yaratıyor.

Sivrihisar'da doğup eğitim gören ve dokuz dalda ticaretle uğraşan Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü 2014 yılında halkın oyu ile Sivrihisar Belediye başkanı oldu. “Sivrihisar halkına vefa borcum var” diyen başkan, “Bu topraklarda büyüdüğüm Sivrihisar halkı bana hep kucak açtı. Ben de ilçem için elimden geleni halkım ile birlikte yapacağım” diyerek, “İki seneye kadar alt yapı sorununu çözeceğiz. Su, kanalizasyon, elektrik, doğal gazı çözünce alt yapımının bitimi ile yollar ve kaldırımlara geçeceğiz. Yeşil alanları çoğaltıp evlerimizi de arttırarak daha güzel bir ilçe haline getireceğiz" şeklinde sözlerini bitirdi.

Haber: Elif Günay